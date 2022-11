The Dark Pictures - The Devil in Me Test+

Erneut spielt ihr im Wechsel die Mitglieder einer Gruppe aus fünf Leuten: Den Schmalspur-Filmproduzenten und Regisseur Charlie Lonnit nebst seiner Mini-Crew bestehend aus Moderatorin Kate, Kameramann Mark, Beleuchterin Jamie und Tonfrau Erin. Letztere wird als Neuzugang aber auch von Charlie als inoffizielle Assistentin ausgenutzt. Nach dem der Prolog schnell in Action eskaliert, dauert es beim Sprung in die heutige Zeit schon rund eine Stunde, bevor ihr einen Fuß in das Hotel des Todes setzt. Diese ruhige Zeit nutzt The Devil in Me für Tutorials, aber charakterisiert auch seinen Cast und wirft erste Mysterien auf, zum Beispiel was es mit dem stummen Hausmeister des Gastgebers auf sich hat. Ein bisschen straffen hätte man den Abschnitt aber durchaus, wie auch manchen Laufweg gegen Ende.



Die Beziehung der Figuren untereinander ist verzwickt, weil Charlies Firma pleite geht, wenn sie die bisher nur mäßige Produktion zu Holmes nicht retten und er die Nerven seiner Crew schon länger strapaziert. Dazu kommt etwas übliches Drama: Mark und Kate haben sich gerade erst getrennt, Jamie hat Gefühle für Erin. Dazu gehen sich Kate und Jamie dauernd an die Kehle und Charles kann je nach seinen Launen jeden der Crew zusammenstauchen. Allerdings habt ihr oft in Dialogen die Wahl zwischen eher emotionalen oder überlegten Antworten und könnt so diverse Situationen entschärfen. Da gefiel mir besonders die Szene, in der Charles nach vielen Kränkungen seiner Crew einen Toast auf alle ausbringen kann, statt zurückzuschlagen. So artet es zum Glück nicht in ein ständiges Gekeife aus, wie etwa in Little Hope, wo mich die Figuren in kürzester Zeit nur noch nervten.

Der Killer trägt einen Bowler-Hut, so wie es Dr. H. H. Holmes auf einem bekannten Foto tat und dazu verbirgt er sein Gesicht hinter einer dem Serienmörder nachempfundene Maske.