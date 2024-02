Begeistert oder geht es auf den Geist?

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Banishers - Ghosts of New Eden ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

In unserem Noten-Vergleich zu Banishers - Ghosts of New Eden führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), Eurogamer.de, GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert.

Wertungs-Vergleich: Banishers - Ghosts of New Eden

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Eurogamer 5

v. 5 Sternen Ich hatte mit Banishers tatsächlich mehr Spaß als mit den letzten beiden Abenteuern von Kratos [...]. Klar, dass das mehr am unverbrauchten Szenario liegt, den Charakteren und wie sie in ihre Welt eingebettet sind – mit meinen Entscheidungen als Antrieb. [...] Banishers stellt mir einen Ort hin, der mich mitsamt seiner Historie und seinen Bewohnern aufrichtig interessiert. Das ist der Unterschied. GameStar 81

v. 100 Banishers ist ein Geheimtipp für Fans guter Geschichten mit harten Entscheidungen, die über spielerische Schwächen hinweg sehen können. [Ganzer Test hinter Paywall] GamePro 71

v. 100 Banishers lebt für mich von seiner finsteren Atmosphäre und den vielen düsteren Geheimnissen, denen ich im erfrischenden Setting nachjage. Dabei stolpere ich aber immer wieder über die Unzulänglichkeiten des Spiels. Dazu gehören vor allem das Gerenne durch die ereignisarme Spielwelt und der Eid von Red, der die Entscheidungsfreiheit am Ende der Spukermittlungen überschattet. [ 2 Punkte Technik-Abwertung auf 71] PC Games /

Videogameszone.de

9

v.10 Wenn ein Spiel uns noch nach dem Abspann so lange im Gedächtnis bleibt, hat es eine Menge richtig gemacht. Banishers packt uns mit knackigem Gameplay, tollen Geschichten, schwierigen Entscheidungen. GamersGlobal 8.5

v. 10 Von kleineren technischen Mängeln abgesehen, hatte ich mit Banishers in praktisch jedem Bereich durchweg Spaß. Tatsächlich sogar zunehmend mehr [...]. Die Geisterbeschwörung, verbunden mit Detektivarbeit und der Ausführung von Verbanner-Ritualen gefällt mir ebenfalls gut, da sie mit kleinen, tragischen Geschichten verbunden sind.

Durchschnittswertung 8.5 *Zuletzt überprüft: 13.02.2024, 10:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.