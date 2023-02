PM: Von Rush of Blood zu Switchback VR  – Supermassive Games bespricht den Schritt hin zu VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Letztes Jahr haben wir angekündigt, dass The Dark Pictures: Switchback VR, ein Horrorerlebnis wie kein anderes, um die Veröffentlichung von PlayStation VR2 exklusiv für PlayStation VR2 erscheinen wird. Wir freuen uns, euch heute von unserer unglaublichen Reise berichten zu können, auf der wir einen BAFTA Award gewonnen, den PSVR-Hit „Rush of Blood“ herausgebracht haben und nun mit unserem neuen PS VR2-Exklusivtitel, in dem ihr eine höllische Achterbahnfahrt erlebt, fast fertig sind.

Switchback VR ist unser erstes VR-Horrorspiel im Stil eines Rail Shooters seit Until Dawn: Rush of Blood, das wir 2016 für PSVR herausgebracht haben. Wir haben schöne Erinnerungen an Rush of Blood und auch daran, wie wir und unsere Community Freunde und Familien dazu herausgefordert haben, mit diesem Spiel zum ersten Mal VR auszuprobieren.

Dank der innovativen und immersiven Möglichkeiten von PS VR2 ist das Erlebnis in Switchback VR noch intensiver als im Vorgängertitel. Das Spiel ist ein rasantes Horrorerlebnis, in dem die Spieler auf eine wilde und etliche Sinne ansprechende Fahrt mitgenommen werden, die sie durch Geisterschiffe, Hexenjagden, Vampirbehausungen und das Versteck eines sadistischen Killers führt. Erfahrt hier, wie wir die immersiven, neuen Features von PlayStation VR genutzt haben, um dieses Erlebnis aufzuwerten:

Das Spiel setzt die Blickerfassung ein, um Gegner von einem Augenblick auf den anderen plötzlich neben euch erscheinen zu lassen. Andere Gegner bewegen sich hingegen nur, wenn ihr sie anseht!

Übersteht jeden Huckel und jede steile Abfahrt, wenn eure Lore über die Schienen rast, wobei euch das haptische Feedback echtes Achterbahn-Feeling gibt und spürt Wind, Regen und andere Wettereffekte, sowie den Sand antiker sumerischer Tempel.

Entdeckt Waffenkisten in der Umgebung, schießt sie ab und schaltet neue, effektive Waffen frei. Durch die adaptiven Trigger fühlt sich für euch jede Waffe einzigartig an, da jede von ihnen eine andere Widerstandsstufe hat. Macht euch bereit, furchterregende Gegner mit einem Kugelhagel einzudecken, wenn sie aus den Schatten auftauchen. Egal, ob ihr den Revolver, die Schrotflinte, die Uzi oder eine der anderen Waffen einsetzt– vergesst nicht das Nachladen, denn sonst könnte eure Fahrt abrupt enden.

Weicht fallenden Balken, umgekippten Bussen und hängenden Hexen aus. Und wenn euch das nicht gelingt, werdet ihr es durch die Headset-Vibration spüren!

Hört die Schreie der Gegner überall um euch herum, und wenn ihr vor Furcht die Augen schließt … wird euch das auch nicht helfen, denn dann bescheren euch Dämonen neues Grauen, wenn sie mit 3D-Audio in euer Ohr flüstern.

Ihr bestimmt über den Verlauf dieses Albtraums, denn jedes Gleis verfügt über mehrere furchterregende Wege. Keine Fahrt wird der vorherigen gleichen– stellt ihr euch lieber den dämonischen Hunden oder den maskierten Schaufensterpuppen? Lasst ihr jemanden sterben oder leben? In diesem furchteinflößenden, etliche Sinne ansprechenden VR-Horrorerlebnis wird alles eure Reaktionen auf die Probe stellen. Der Kurator sieht zu, also wählt weise.

Switchback VR lässt euch die grauenerregendsten Widersacher aus Season One von The Dark Pictures Anthology von Angesicht zu Angesicht erleben– von den entsetzlichen Geisterschiff-Erscheinungen in Man of Medan und den gesichtslosen Gegnern der Hexenprozesse von Little Hope bis hin zu den Vampirhorden von House of Ashes und dem irren Serienmörder in The Devil in Me. Während ihr euch diesen Gegnern stellt und ums Überleben kämpft, vergesst nicht unsere Designer, die sich diesen furchterregenden Umgebungen immer wieder aussetzen mussten! Ob sie nun gerade die schrecklichen Fallen des World’s Fair Hotel oder das hinterhältige, böse Sailor Girl aus Man of Medan entworfen haben– selbst unsere Designer sind nicht frei von Angst!

Seit der Ankündigung von The Dark Pictures: Switchback VR haben wir von den Spielern eine Menge positives Feedback erhalten, wobei sich viele von ihnen an ihre Erlebnisse in Rush of Blood zurückerinnert haben.

Wir können es kaum erwarten, dieses neue, VR-exklusive Erlebnis für PlayStation VR2 am 16. März mit euch zu teilen.

Steckt eure Waffen ein, genießt die Fahrt und denkt immer daran: Bloß nicht blinzeln!

The Dark Pictures: Switchback VR kann ab sofort exklusiv für PlayStation VR2 vorbestellt werden. Alle Vorbestellungen enthalten diese zusätzlichen Inhalte:

Ein aufwendig verzierter Totenkopf-Wagen, der mit Liebe und den Knochen eurer Opfer gefertigt wurde! Inklusive Wirbelsäulenrädern und Oberschenkelflügeln.

Die Goldwaffe wird euch im Kampf gegen die abscheulichen dämonischen Gestalten der verfolgten „Hexen“ und gegen die Vampirhorden helfen.

Setzt die Dämonen-Pistole mit den verstörenden Augen ein, die sich auch im Kampf noch kontinuierlich bewegen.

Außerdem könnt ihr euren Wagen mit einer Schädel-Wackelkopffigur versehen, die euch Gesellschaft leistet, während ihr euch euren furchterregenden Widersachern stellt.