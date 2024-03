Sind die Tester mit ihren Noten allein?

PC Xbox X PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Alone in the Dark führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), Eurogamer.de, GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert.

Wertungs-Vergleich: Alone in the Dark

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Eurogamer 2

v. 5 Sternen Das Gemeine ist: Man merkt Alone in the Dark tatsächlich an, dass es als Liebesbrief an das namhafte Original entwickelt wurde. ... Das Ganze funktioniert nur als Survival-Horror überhaupt nicht – weder im Sinne des Gruselns noch im Sinne brauchbarer Action! ... Und obwohl die Geschichte auf dem Papier eine gute ist, hat sie mich aufgrund des schwachen dramaturgischen Aufbaus vor allem emotional kaum erreicht. GameStar 77

v. 100 Als Shooter taugt es nicht viel, aber als exzellent inszenierter Puzzler macht Alone in the Dark sehr viel richtig! [Ganzer Test hinter Paywall] GamePro 75

v. 100 Ich mag die Geschichte rund um Emily und Edward und das 20er-Jahre-Setting ist toll in Szene gesetzt. Pieces Interactive erzeugen eine dichte und spannende Atmosphäre, die mich von Anfang an am Haken hatte ... Die Neuauflage wäre ohne die Schießereien aber wohl ein besseres Spiel geworden. PC Games /

Videogameszone.de

8

v.10 Fans von Resident Evil und Silent Hill kommen bei Alone in the Dark voll auf ihre Kosten. Wer ein permanentes Action-Spektakel erwartet, der sollte dagegen passen. Das Spiel gönnt sich immer wieder ein paar Auszeiten, denn alleine die hübschen Levelabschnitte laden zum Schlendern ein - wenn uns nicht gerade ein Monster an den Kragen möchte. GamersGlobal 7.5

v. 10 Ich mag den spielerischen Ansatz von Alone in the Dark als Adventure-Fan wirklich gerne. Sowohl die Erkundung des Anwesens als auch das Lösen der Rätsel machen mir Spaß.... Die Kämpfe sind eher so la la ... Die Schwächen von Alone in the Dark liegen am Ende klar bei der Story, die mit ihrer enttäuschenden Auflösung und dem fast schon peinlichen finalen Bosskampf verliert.

Durchschnittswertung 7.0 *Zuletzt überprüft: 19.02.2024, 15:20 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.