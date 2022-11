The Dark Pictures - The Devil in Me: Neuer Trailer veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Dark Pictures - The Devil in Me ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

In rund zwei Wochen veröffentlicht Bandai Namco mit The Dark Pictures - The Devil in Me den Abschluss der ersten Staffel ihrer Anthology-Serie. Ein neuer Trailer, den ihr euch unter diesen Zeilen anschauen könnt, lässt euch die Protagonisten des Horror-Adventures näher kennenlernen und präsentiert neue Spielszenen.

Im neuen Titel von Entwickler Supermassive Games werden die Hauptfiguren in einem gruseligen Hotel festgesetzt. Der unbekannte Gastgeber hat dabei das Ziel zum berühmtesten Serienmörder Amerikas zu werden. Beim Versuch aus dem Gebäude zu entkommen, müsst ihr euch serientypisch mit Fallen und anderen Gefahren auseinandersetzen. Die Entwickler versprechen neben einer längeren Spielzeit auch, dass ihr auf vielfältigere Weise mit den Gegenständen im Haus interagieren könnt und auch die Spielfiguren selbst mehr Bewegungsmöglichkeiten erhalten. Ein Inventar und diverse Rätsel sollen mehr klassische Adventure-Elemente ins Spiel bringen. Ein Multiplayer-Modus, der euch die Geschehnisse mit anderen zusammen bestehen lässt, soll das Erlebnis abrunden.

Ab dem 18.11.2022 könnt ihr euch davon selbst überzeugen, wenn The Dark Pictures - The Devil in Me für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheint.