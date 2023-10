Die Noten der deutschen Schreiberlinge

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In unserem Noten-Vergleich zu Alan Wake 2 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: Eurogamer.de, GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Computer Bild Spiele wird nichtmehr geführt, da sie aktuell nur noch Videotests ohne Artikel und Wertung veröffentlicht.

Wertungs-Vergleich: Alan Wake 2

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Eurogamer 5

v. 5 Sternen Alan Wake 2 hat alle Zutaten für die nächste Jump-Scare-Schießbude dabei, passt sie aber ohne Rücksicht auf Verluste in seine ureigene Vision ein und erinnert so daran, dass man Unvergleichliches nur dann erschafft, wenn man sich gegen Klischees auflehnt. Und das ist es eben: unvergleichlich GameStar 85

v. 100 Eine surreale Horror-Odyssee, die beweist, dass auch Blockbuster richtig mutig sein können. GamePro 85

v. 100 Ich mach’s kurz: Alan Wake 2 ist mit kleinen Abstrichen bislang das Spiel, das ich mir 13 Jahre lang in meinen kühnsten Träumen gewünscht habe. Würden technische Probleme auf PS5 und Xbox Series X/S aktuell nicht am Gesamtbild zehren, hätten wir in einem unfassbar starken 2023 einen weiteren Kandidaten für das beste Spiel des Jahres. PC Games /

Videogameszone.de

9

v.10 Mehr Horror, mehr Abwechslung, mehr Story: Ein Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“! GamersGlobal 8.5

v. 10 Wie schon beim Vorgänger liegen die größten Stärken von Alan Wake 2 bei Story, Inszenierung und Atmosphäre. Die Geschichte ist zweifellos verworren und spart auch nicht an Absurditäten. Genau das gefällt mir allerdings richtig gut, und wenn ihr wie ich den Vorgänger dafür schon mochtet, dann werdet ihr auch Alan Wake 2 lieben.

Durchschnittswertung 8.9 *Zuletzt überprüft: 31.10.2023, 9:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.