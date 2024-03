Die Gegner-KI bettelt geradezu darum, auf hundert Arten ausgenutzt zu werden, der Item-Drop-Wahn nahm ebenso überhand wie der Feature-Overkill. Aber gleichzeitig lässt sich das handhaben und oft genug unterhaltsam ausnutzen, sodass ihr die schönen Aspekte von Rise of the Ronin genießen könnt. Die kompakte Welt lädt zur Erkundung ein, ohne dass es sich wie endlose Arbeit anfühlt. Die komplexen Story-Verzweigungen und die Missionsvielfalt zwischen Stealth und Attacke laden zum Experimentieren ein.

Duelle, bei denen ich meinen Gegner ganz genau im Auge behalten, jede Bewegung studieren und präzise reagieren muss: Das ist es, was mich an Rise of the Ronin reizt ... Während das Spiel aber beim Kampfsystem und dem Schwingen über die Dächer fast alles richtig macht, halten sich in anderen Aspekten die Pro- und Kontrapunkte eher die Waage. ... Große Highlights blieben beim Erkunden aber aus.