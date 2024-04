Erinnern mich das erkundungsfreundliche Design der Levels sowie die Kämpfe an eine energiegeladene Version der Soulslikes von Hidetaka Miyazaki, so ziehen mich die Geschichte, die ebenso weibliche wie mächtige Heldin und das melancholische Fallenlassen in eine apokalyptische Welt wie Spiele von Yoko Taro in ihren Bann.