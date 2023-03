The Dark Pictures - Switchback VR Test+

Switchback ist weitgehend das, was man von einem Railshooter erwartet: eine Ballerbude, aber eben eine, die gut aussieht und vor allem sehr gut funktioniert.



Ein klassischer Railshooter

Ein Waffenwechsel ist an bestimmten Stellen möglich, aber nicht notwendig. Anders sieht das bei dieser UV-Lampe aus. Nur damit könnt ihr die Schwachstellen erkennen und das Gitter vor euch entfernen. Andernfalls holt euch ein absolut tödlicher Feind ein.

Im Stehen ballert's sich besser

Anzeige

Auch in Bossfights wie diesem wird Switchback nicht gerade taktisch. Ihr müsst hier bloß auf euch geschleuderte Objekte zerstören. Irgendwann erscheinen explosive Fässer, wodurch die "Wirbel" endet und der Boss verwundbar wird. Spaß macht's trotzdem.

Kurz, aber atmosphärisch

Dark Pictures - Switchback VR PS5

Fazit: Benjamin Braun Für The Dark Pictures: Switchback VR reicht es trotz so mancher speziellen Funktion in seiner Natur als Railshooter vielleicht nicht zum spielmechanischen Schwergewicht. Das ist aber auch gar nicht notwendig, weil eine Schießbude auf Schienen einfach perfekt mit VR harmoniert, wenigstens hier, wo von kleineren Nicklichkeiten abgesehen alles reibungslos funktioniert.



Hinzu kommt, dass Switchback atmosphärisch zündet, in seinen Spitzen sehr gruselig ist und mitunter auch mal für Panik sorgt. Das gilt generell, ganz besonders aber für Kenner der Kernreihe, die meist ähnlich wie ich besonders viel Spaß daran haben werden, die Schauplätze auf ganz andere Art noch einmal zu besuchen. Bei mir zeigt der Daumen am Ende jedenfalls nach oben, denn ich weiß jetzt schon, dass meine Highscore-Jagd nicht mit dem Erreichen der Credits enden wird.

Zum Start von PlayStation VR2 (Video ) am 22. Februar 2023 fiel das Spieleangebot recht üppig aus. Gänzlich neue oder gar plattformexklusive Spiele für das neue Sony-Headset erschienen hingegen nur wenige. Mitkommt nun ein weiterer hinzu, mit dem Entwickler Supermassive Games quasi eine Tradition fortführt. Denn mitd hatten die Engländer 2016 bereits die erste PSVR mit einem Horror-Railshooter versorgt, der wenigstens eine lose Verbindung mit ihrem interaktiven Teenie-Slasher Until Dawn (im Test: Note 7.5 ) aufweist.Switchback VR wiederum hat, wie der Name bereits verdeutlicht, eine Verbindung zur, deren erste Staffel im November 2022 mit The Devil in Me (im Test: Note 8.5 ) ihren Abschluss fand. Das "Mörderhotel" daraus ist aber natürlich nur einer der Schauplätze, die ihr im "Grusel-Shooter auf Schienen" besucht. Es geht auch ins namensgebende Horror-Dorf aus Little Hope (im Test: Note 7.5 ), auf das Geisterschiff aus Man of Medan (im Test: Note 8.0 ) sowie in den unterirdischen Tempel aus House of Ashes (im Test: Note 7.5 ). Im Kurztest verrate ich euch, ob mich der Railshooter generell und besonders auch als Freund der Hauptreihe anmacht oder nicht.In Switchback VR besucht ihr zwar sämtliche Handlungsorte der bislang vier Episoden der Kernreihe, auf die darin spielbaren Charaktere trefft ihr allerdings nicht. Viel mehr erzählt Switchback eine eigene Geschichte, die jedoch nicht groß inszeniert wird, aber nicht nur deshalb letztlich völlig irrelevant fürs Spielerlebnis ist. In der auf einzelne Levels aufgeteilten Kampagne befindet ihr euch, wie man das in einem Railshooter erwarten würde, durchgehend in einer Art Achterbahnwagen, der automatisch eine Schiene entlang fährt. Euer Aktionsspielraum ist stark begrenzt. Viel mehr, als euch hier und dort mal unter Hindernissen hinwegzuducken oder zur Seite zu lehnen, um nicht dagegen zu prallen, habt ihr nicht zu tun. Nun, abgesehen natürlich vom Ballern, das klar im Zentrum des Geschehens steht.Standardmäßig führt ihr separat in der linken und rechten Hand eine halbautomatische Pistole, die über unendlich Munition verfügt. Wer will, kann in den Optionen sogar das automatische Nachladen aktivieren, sodass ihr nicht mal mehr das manuell erledigen müsst. Waffen wechseln könnt ihr nur an dafür vorgesehenen Punkten, indem ihr auf "Waffenkisten" schießt und so etwa eine schnell feuernde Maschinenpistole, einen Revoler oder eine Schrotflinte ausrüstet. Die verfügen dann aber nur über eine begrenzte Anzahl an Nachladevorgängen. Sind die Dinger leergeschossen, benutzt ihr wieder die normalen Pistolen. Wer nicht will, muss die anderen Waffen nicht nutzen. Durch höhere Schadenswirkung oder schnellere Schussfolge bringen sie zwar gewisse Vorteile, dafür allerdings ist die bei den Standard-Pistolen ziemlich effektive Zielhilfe bei ihnen deutlich geringer. Gerade weiter entfernte Ziele oder die abschießbaren, mit Pentagramm gekennzeichneten Bonusobjekte, habe ich damit jedenfalls deutlich schlechter getroffen.Während der Fahrt wird in Switchback indes nur am Rande geballert, wobei ich angenehm viele Umgebungsobjekte wie Vasen, Bierkrüge, Totenschädel und etlichen anderen Kram durch Beschuss in ihre Einzelteilen zerlegen kann. Euer Wagon hält in den zentralen Shooter-Segmenten also meistens an oder fährt zumindest erheblich langsamer. Das ist aber auch gut so, denn dadurch fühlen sich die überfallartigen Angriffe gefährlicher an. Zudem zielt es sich im Stehen nunmal deutlich besser, zumal ich zwar nie von hinten attackiert werden, aber teils in sehr hoher Frequenz von vorne, links und rechts sowie dazwischen.Ihr schießt einfach auf die Feinde, die euch am nächsten sind, sodass sie euch keinen Schaden zufügen können. Das ist sogar in den meisten Bossfights nicht anders. Dort greifen euch später auch zusätzlich normale Gegner an, die auch mit entflammten Wurfwaffen werfen oder Gift nach euch spucken. Beides neutralisiert ihr relativ einfach durch Beschuss. Etwas komplexer wird es nur selten. In einem der Levels müsst ihr etwa zwingend anstelle einer Schusswaffe auf ein UV-Gerät, dass ihr in einer beliebigen Hand halten könnt, wechseln. Nur damit könnt ihr Schwachstellen bei Hindernissen sichtbar machen, und es durch Draufballern einreißen. Das ist wichtig, da euch in diesen Passagen sonst ein von hinten heranpirschender Feind angreift, was ausnahmsweise sofort tödlich wirkt.Auch sonst kommen später noch ein paar weitere Facetten hinzu. In der "House of Ashes"-Passage nutzt ihr beispielsweise eine Leuchtfeuerpistole, einerseits, um einen NPC zu retten, zum anderen aber, um Symbole in der Umgebung zu aktivieren. Schießt ihr auf die falschen Symbole, wird eine Weiche nicht aktiviert und ihr fahrt schnurstraks ins Verderben. Ein weiteres Element sind Appaturen mit mehreren Schaltern. Nur, wenn ihr diese, natürlich ebenfalls durch Draufschießen, in der richtigen Reihenfolge und den passenden Zeitabständen umlegt, löscht ihr eine vor euch befindliche Feuerwand oder könnt einen weiteren NPC aus einem sich mit Wasser füllenden Käfig retten.Trotz UV-Lampeneinsatz und Co. ist Switchback erwartungsgemäß kein spielmechanisches Schwergewicht – und außerdem von kurzer Dauer, wenn ihr es nur auf einen Durchgang anlegt. Den habt ihr nämlich in grob drei bis vier Stunden auf der mittleren Stufe hinter euch. Das ist allerdings meiner Erinnerung nach etwa 1,5 Mal so lang wie Rush of Blood. Spaß hatte ich aber dennoch. Denn die Ballersequenzen funktionieren mechanisch einfach ziemlich gut und Switchback sorgt immer wieder mal für regelrecht panische Momente, obgleich ich gerade in den regulären Kämpfen nicht sonderlich schnell das zeitliche segne. Gerade atmosphärisch springt der Funke über. Auch, weil mir der erneute Besuch der aus der Hauptreihe bekannten Schauplätze gefällt. Besonders aber, weil es Sequenzen ohne Ballern gibt, in denen allein die Soundkulisse oder vereinzelte Jump-Scares mich angst und bange machen.Zudem geht es in Switchback natürlich auch darum, in den Levels möglichst viele Punkte zu sammeln oder auch an den manuell aktivierbaren Weichen zu erleben, was sich hinter der anderen Abzweigung verbirgt. Von daher bin ich mindestens für einen zweiten Durchgang motiviert und dank der Bestenlisten (global und im Vergleich mit Freunden) und alternativer Schwierigkeitsgrade vielleicht auch noch für einen dritten oder vierten. Zumindest ich hätte für die rund 40 Euro jedenfalls zugeschlagen und es nicht bereut.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Ramona Kiuntke (GamersGlobal)