Die finalen Wertungen

PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Final Fantasy 7 Rebirth führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), Eurogamer.de, GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert.

Wertungs-Vergleich: Final Fantasy 7 Rebirth

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Eurogamer 4

v. 5 Sternen Einige grafische Schwächen sind nicht zu übersehen, die im Grunde sympathische Erzählweise bleibt oft oberflächlich und in der offenen Welt hat man ein wenig zu sehr mit reiner Fleißarbeit zu tun: Wie sein Vorgänger ist auch Final Fantasy 7 Rebirth kein perfektes Rollenspiel. Gleichzeitig steckt im mittleren Teil der Remake-Trilogie aber eine Vielzahl liebevoller Details, die ihn sowohl inhaltlich als auch visuell und akustisch zu einem traumhaften Vergnügen machen. GameStar 90

v. 100 Final Fantasy 7: Rebirth bügelt nahezu alle Kritikpunkte am Vorgänger aus und wird so zum besten Final Fantasy seit Jahren. [Ganzer Test hinter Paywall] GamePro 90

v. 100 Final Fantasy 7: Rebirth lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Spektakulär. Egal ob Grafik, Soundtrack, Umgebungen, Effekte oder die Zwischensequenzen. Rebirth setzt die Messlatte für den dritten Teil der Trilogie sehr hoch an und lässt darauf hoffen, dass, wenn der letzte Teil veröffentlicht wird, wir ein Gesamtpaket haben, das selbst einen fast 30 Jahre alten Klassiker vom Thron schubsen könnte. PC Games /

Videogameszone.de

10

v.10 JRPGs sind meistens nicht so mein Interessengebiet. Aber in den vergangenen Jahren habe ich mich doch immer mal wieder in diese Gefilde verlaufen ... Neben der absolut großartigen spielerischen Abwechslung hat mich vor allem auch das emotionale Storytelling begeistert. Alle Protagonisten sind fantastisch geschrieben und es war teilweise sehr bewegend, ihre aufwühlenden Geschichten zu erleben. GamersGlobal 7.5

v. 10 Wie viel Freude Rebirth euch bereiten wird, hängt in meinen Augen vor allem von zwei Faktoren ab: Wie viel Spaß ihr am Kampfsystem habt und ob ihr schon ein Fan des Originals seid. [...] Fans des Originals, die ungefähr wissen, wo die Handlung hinführt, mögen diese ewig mäandernde Reise an sich genießen können. [...] Mir ist Final Fantasy 7 Rebirth zu aufgebläht.

Durchschnittswertung 8.7 *Zuletzt überprüft: 23.02.2024, 09:50 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.