Die Noten der deutschen Magazine

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Call of Duty - Modern Warfare 3 ab 69,00 € bei Amazon.de kaufen.

In unserem Noten-Vergleich zu Call of Duty - Modern Warfare 3 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), Eurogamer.de, GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert.

Wertungs-Vergleich: Call of Duty - Modern Warfare 3

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele 3,7

(Schulnote) Der dritte Teil der Reboot-Reihe verstolpert sich aufgrund seines häufigen Schauplatz-Recyclings und den nur halbgar umgesetzten "offenen Kampfmissionen". Dafür sind die Schauplätze unterm Strich einfach zu klein, die Aufgaben zu repetitiv, die KI-Gegner zu leicht zu erledigen und die Wow-Momente zu selten. Eurogamer 3

v. 5 Sternen Die Kampagne von Modern Warfare 3 ist das perfekte Argument, um die Call-of-Duty-Spiele nach der Übernahme durch Microsoft in den Game Pass zu bringen. [...] Ich interessiere mich bei den Call of Dutys primär für die Kampagnen und wenn ich dafür 80 Euro ausgegeben hätte… ich hätte anschließend vermutlich in den Controller gebissen. GameStar 73

v. 100 CoD Modern Warfare 3 versteckt zwischen einer miesen Kampagne und einem belanglosen Zombie-Modus einen der besten Multiplayer seit Jahren. [Ganzer Test hinter Paywall] GamePro 65

v. 100 Uninspiriert" und "beliebig" sind die Wörter, die mir einfallen, wenn ich an die Kampagne und den Zombies-Modus denke. Denn auch wenn die im Kern jeweils gut funktionieren, sind sie wegen einiger seltsamer Designentscheidungen nur noch ein Schatten von dem, was CoD früher einmal ausgemacht hat. Der Multiplayer ist der mit Abstand beste Teil des Gesamtpakets. PC Games /

Videogameszone.de

4

v.10 Die Kampagne von Modern Warfare 3 ist der absolute Tiefpunkt der Reihe. Es wirkt so, als hätten sich die Leaks über einen an sich geplanten DLC zu MW2 bewahrheitet. Dafür spricht auch das Fehlen der Platin-Trophäe auf der PS5. GamersGlobal 5.5

v. 10 Die Call-of-Duty-Serie bescherte mir denkwürdige Momente und viele Emotionen. Aber die Kampagne von Modern Warfare 3 lässt mich in erster Linie enttäuscht vor dem Bildschirm zurück. Hier hapert es an allen Ecken und Enden: Das Dilemma beginnt bei der allzu kurzen Spielzeit und endet in dem insgesamt zu eintönigen und ideenarmen Missionsdesign.

Durchschnittswertung 5.7 *Zuletzt überprüft: 17.11.2023, 14:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.