Kommt rein und findet heraus, was Dragon's Dogma 2 zu bieten hat. Ihr werdet überrascht sein, so viel ist sicher. ... Es ist der seltene Fall eines Spiels, das immer besser wird, je tiefer man darin vordringt. Nicht nur, weil es Neues zu sehen und zu tun gibt und der Held immer mächtiger wird, sondern weil man auch als Spieler an ihm wächst.

Dragon’s Dogma 2 ist ein bildhübsches Abenteuer, das seine Eigenheiten mitbringt, an die man sich erst gewöhnen muss, und in dem die eigenen Geschichten oft interessanter sind als die vorgefertigten. Vor allem ist es aber eines, das einfach so unverschämt gut unterhält, dass wir es so schnell nicht mehr aus der Hand legen werden.