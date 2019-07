Switch

Kompakter, günstiger, aber ohne TV-Anbindung: mit der Switch Lite erweitert Nintendo ab September sein Portfolio um einen reinen Handheld-Ableger seiner Hybrid-Konsole. Doch reizt euch das Gerät?

Nein, mir reicht meine normale Switch. 43% Nein, wenn, dann hole ich mir die richtige Hybrid-Version mit TV-Dock. 21% Nein, kein Interesse an Nintendo-Produkten und/oder Konsolen allgemein. 15% Ja, aber erst, wenn sie günstiger zu haben ist. 6% Ja, obwohl ich bereits eine normale Switch besitze. 5% Ja, nachdem ich mir die Anschaffung einer Switch bislang verkniffen habe. 5% Nein, ist mir zu teuer. 3% Nein (anderer Grund, siehe Kommentar) 3%

News-Update (Ergebnis):Die meisten Umfrageteilnehmer (85 Prozent) liebäugeln aktuell nicht mit dem Kauf einer Nintendo Switch Lite. Grob die Hälft der Kaufunwilligen besitzt bereits eine normale Switch und sieht deshalb keinen Grund eine Lite-Variante anzuschaffen. Ein Weiteres Viertel besitzt noch keine und würde sich wenn das normale Modell anstelle der Handheldversion kaufen. Insgesamt 16 Prozent würden sich eine Switch Lite anschaffen, wobei jeweils rund ein Drittel den Kauf in Erwägung zieht, obwohl sie bereits eine normale Switch besitzen beziehungsweise die Lite-Varinate verlockender finden. Das übrige Drittel würde jedoch erst zuschlagen, wenn der Preis fällt.Ursprüngliche News:Rund 35 Millionen Einheiten seiner Hybrid-Konsole Switch konnte Nintendo in den ersten zwei Jahren seit der Markteinführung am 3. März 2017 bereits verkaufen – inzwischen dürften noch einige Exemplare mehr über die Ladentheke gewandert sein. Gerüchte über neue Versionen der Switch gab es bereits seit längerer Zeit, wobei sowohl über eine kleinere und eine leistungsstärkere Variante spekuliert wurde. Mit der Switch Lite hat Nintendo kürzlich eine reine Handheld-Version der Switch für September angekündigt, die rund 230 Euro kosten wird. Die Switch Lite ist dabei etwas kleiner, weist eine längere Akkulaufzeit auf, verzichtet aber eben komplett auf die Nutzungsoption am großen TV-Bildschirm (weitere Details zur Switch Lite findet ihr in dieser News ).In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob ihr die Anschaffung einer Nintendo Switch Lite erwägt beziehungsweise weshalb ihr aktuell kein Interesse an einem Kauf habt. Werdet ihr das Gerät in jedem Fall kaufen oder kommt euch eine Konsole generell nicht ins Haus? Reizt euch die Handheld-Variante eventuell sogar mehr als die reguläre Hybrid-Version oder möchtet ihr auf die mögliche TV-Anbindung nicht verzichten? Verratet uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage, ob ihr den Kauf einer Switch Lite in Erwägung zieht oder nicht. Fühlt euch ferner wie immer herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren eure Haltung näher zu begründen und diese mit den anderen Usern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch in einem Update das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 180) findet ihr unter diesem Link