I don't want to set the world on fire

Sonntagsfrage: Werdet ihr die Fallout-Serie anschauen? Teil der Exklusiv-Serie Sonntagsfrage

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Amazon Prime Video veröffentlicht im April eine Adaption von Fallout. Seid ihr gespannt darauf? Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Fallout 4 ab 14,25 € bei Amazon.de kaufen. Mit Fallout schafft am 11. April 2024 die nächste Spiele-Reihe den Sprung ins Serienformat. Amazon Prime Video hat für die Produktion dabei erfahrene Leute ins Boot geholt, die vorher für Westworld verantwortlich zeichneten. Plant ihr, die Fallout-Serie anzuschauen? Und wenn nicht, woran liegt es: Keine Lust auf ein Prime-Abo? Hat euch der jüngste Trailer eher abgeschreckt? Verratet es uns gerne in der Kommentarspalte! Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.