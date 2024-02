Selten fiel die Auswahl so schwer

Teaser Diese Sonntagsfrage ist mal von der etwas anderen Sorte. Sie eignet sich aber gut als Aufruf, falls ihr Fragen an einen gewissen Gast habt.

Werte Community, morgen früh darf sich Hagen über einen Gast im MoMoCa freuen. Dreimal dürft ihr raten, wie er heißt. Sagt ihm also gerne durch eure Teilnahme in der untenstehenden Umfrage, was ihr ihm schon immer mitteilen wolltet und springt doch vielleicht nochmal in den Kommentarbereich des jüngsten Montagmorgen-Podcasts, wenn ihr User-Fragen an Rüdiger loswerden möchtet.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.