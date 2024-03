Nintendo DS-Emulator DraStic wurde nach Yuzu-Klage kostenlos

Die Klage von Nintendo gegen die Entwickler des Switch-Emulators Yuzu und der daraus resultierende Schadenersatz in Höhe von 2,4 Millionen US-Dollar dürfte die Anbieter anderer kommerzieller Nintendo-Emulatoren nervös machen. So wurde der Nintendo DS-Emulator DraStic für Android vor wenigen Tagen kostenlos. Davor war er für 4,99 Euro im Google Play Store erhältlich.

Der Entwickler Exophase erklärte, dass er keine finanziellen Anreize habe und diesen Schritt schon länger plane. In Kürze wolle er auch den Quellcode veröffentlichen.

Auf Discord hat er folgendes Statement veröffentlicht:

Ich habe gerade die App auf GPlay auf kostenlos umgestellt. Ich habe nicht vor, sie noch viel länger dort zu haben, aber ich möchte klarstellen, dass ich keinen finanziellen Anreiz habe, den Quellcode nicht zu öffnen. Ich habe die feste Absicht, den Quellcode in Kürze freizugeben.

Diese Änderung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, das war's. Ich hatte das schon vor einer Weile geplant, es liegt also nicht nur an der Nintendo-Sache, die den ganzen Prozess nur noch dringlicher gemacht hat, was wohl auch gut so ist, denn ich bin schrecklich darin, Dinge zu tun.