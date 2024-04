Der "neue" unter den PC-Stores

Teaser Über drei Jahre ist der Epic Games Store nun schon am Markt. Doch nutzt ihr ihn auch?

Die PC-Version von Dead Island 2 (im Test) war bisher exklusiv im Epic Games Store verfügbar. Die Zombieschnetzelei ist inzwischen auch im Game Pass verfügbar – allerdings auch dort nur für Xbox-Konsolen. Am 22. April 2024 (genau ein Jahr nach dem Release) ist es dann soweit, dass Dead Island 2 auch auf Steam zum Kauf erhältlich sein wird. Für ein anderes Highlight des Jahres 2023 ist dagegen momentan kein Steam-Release zu erwarten: Da Epic Game als Publisher für Alan Wake 2 (im Test) fungierte, wird die PC-Version gewiss für absehbare Zeit nur im Epic Games Store verfügbar bleiben.

Das nehmen wir heute zum Anlass, um einmal mehr zu schauen, ob ihr den Epic Games Store nutzt, nur die kostenlosen Titel in die Bibliothek schaufelt oder einen Bogen darum macht.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.