Nintendo geht gerichtlich gegen Switch-Emulator Yuzu vor

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nintendo Switch ab 319,75 € bei Amazon.de kaufen.

Anfang der Woche wurde anhand einer Anklageschrift, die dem Game File-Journalisten Stephen Totilo vorliegt, bekannt, dass Nintendo offiziell Klage gegen Tropic Haze, den Entwickler des Switch-Emulators Yuzu eingereicht hat. Im Detail handelt es sich um eine rechtliche Beschwerde von Nintendo of America, die kürzlich beim Bezirksgericht Rhode Island (USA), wo sich auch der Firmensitz des Yuzu-Entwicklers befindet, eingegangen ist. In einer vorläufigen Stellungnahme wird die Abschaltung des Emulators sowie ein Schadenersatz verlangt.

Allgemein weist Nintendo darauf hin, "[...] dass der Beklagte und seine Vertreter sich der Verwendung von Yuzu durch andere zur Umgehung und zur Förderung von Piraterie in kolossalem Ausmaß voll bewusst [seien]." Yuzu ermögliche Benutzern, raubkopierte Switch-Spiele auf Windows-, Linux-, Apple- oder Android-Systemen zu spielen, so die weitere Ausführung.

Mit Yuzu in der Hand hindert einen User nichts daran, illegale Kopien praktisch aller für die Nintendo Switch erstellten Spiele zu erhalten und zu spielen, ohne auch nur einen Cent an Nintendo oder einen der hunderten anderen Spieleentwickler und Publisher zu zahlen, für die Spiele hergestellt und verkauft werden. Tatsächlich verwandelt Yuzu allgemeine Computergeräte in Werkzeuge für massive Verletzungen des geistigen Eigentums an urheberrechtlich geschützten Werken von Nintendo und anderen. Ohne Yuzus Entschlüsselung von Nintendos Codes wäre es nicht möglich, ungenehmigte Kopien der Spiele zu spielen.

Speziell wird der Mitte Mai letzten Jahres veröffentlichte Titel The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom als größter Switch-Release 2023 angeführt, der in den anderthalb Wochen vor dem offiziellen Release angeblich über eine Million Mal über alle Systeme hinweg raubkopiert worden sei. Laut Angaben hat sich Tears of the Kingdom im letzten Jahr über 20 Millionen Mal verkauft und stellte neben guten Kritiken auch kommerziell einen großen Erfolg für Nintendo dar.

Obwohl Yuzu beziehungsweise Tropic Haze selbst keine eigenen ROMs herausgeben oder anbieten, würden laut Nintendo die meisten Websites, auf denen ROMs angeboten werden, direkt auf den Switch-Emulator verweisen. Auch behauptet Nintendo, dass Yuzu auf Patreon über 30.000 US-Dollar pro Monat einnehmen würde und dass sich die registrierten User auf der Plattform in den letzten Wochen vor dem Release von Tears of the Kingdom verdoppelt hätten. Auch wenn Emulatoren an sich nicht illegal seien, so sei es aber das Spielen von Raubkopien. Aus diesem Grund fordert Nintendo mit der aktuellen Klageschrift die Abschaltung von Yuzu und einen Schadenersatz in bislang nicht genannter Höhe.

Der Sachverhalt bleibt auf jeden Fall spannend, denn auch wenn Nintendo durchaus bekannt ist für seine strenge Vorgehensweise bezüglich der Manipulation seiner Produkte und Verstöße gegen das geistige Eigentum, konnten die Japaner in der Vergangenheit vor Gericht eher Erfolge gegen ROM-Websites, Hacker, Fan-Spiele und Mod-Chip-Hersteller vorweisen und weniger gegen Emulatoren. Schließlich stammt der bekannte und beliebte 3DS-Emulator Citra auch von Tropic Haze, das kürzlich erst für die VR-Brille Meta Quest erschienen ist. Wie es mit dem Fall weitergeht, ob das Gericht die Klage zulässt und wie die Stellungnahme von Tropic Haze aussehen wird, erfahrt ihr bei uns auf GamersGlobal.