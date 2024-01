Lieber Prügeln wie früher?

Teaser Mit Yakuza - Like a Dragon sattelte die Reihe auf Rundenkämpfe und mehr JRPG-Elemente um. Trifft das euren Nerv?

Die Like a Dragon-Reihe (früher bekannt als Yakuza) lebte lange von ihren übertriebenen Prügelkämpfen. Mit Yakuza - Like a Dragon (im Test) wagte Ryu Ga Gotoku Studio den mutigen Schritt hin zu einer JRPG-Neuerfindung der etablierten Formel inklusive Wechsel auf Rundenkämpfe. Die wurden im neuesten Teil Like a Dragon - Infinite Wealth (im Test) weiter verfeinert, ohne an Wucht und Tempo zu verlieren. Ganz der direkten Action abgeschworen hat der Entwickler indes nicht, wie man an Ablegern wie Like a Dragon Gaiden (im Test) und der sehr ähnlich gelagerten Judgement-Reihe (Lost Judgement im Test) sehen kann.

In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir nun wissen: Welche Geschmackssorte ist euch lieber bei den Titeln von Ryu Ga Gotoku Studio? Direkte Prügel-Action oder der neue Rundenkampf-Weg? Stimmt unten ab und erläutert eure Wahl gerne weiter in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.