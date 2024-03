Switch Emulator Yuzu wird nach Klage vom Netz genommen

Switch

Letzte Woche hat Nintendo offiziell Klage gegen Tropic Haze, den Entwickler des Switch-Emulators Yuzu und des Nintendo 3DS-Emulators Citra, eingereicht. Nintendo of America fordert darin die Einstellung des Emulators sowie die Zahlung von Schadensersatz. Als Begründung wurde unter anderem angeführt, dass der Titel The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom durch den Emulator bereits vor der Veröffentlichung mehr als eine Million Mal heruntergeladen wurde.

Wie nun aus den Gerichtsakten hervorgeht, wird es nicht zu einem jahrelangen Rechtsstreit kommen, da die Entwickler des Emulators aufgegeben und die Forderungen von Nintendo erfüllt haben. Topic Haze wird sowohl Yuzu als auch Citra vom Netz nehmen, die Entwicklung einstellen, die Website schließen, den Quellcode von Github entfernen, die Discord-Server abschalten und die Patreon-Kampagne beenden. Außerdem werden die Entwickler des Emulators 2,4 Millionen Dollar Schadenersatz an Nintendo zahlen.

Topic Haze hat folgendes Statement auf der Yuzu-Webseite veröffentlicht:

Hallo yuz-er und Citra-Fans: Wir schreiben euch heute, um euch mitzuteilen, dass yuzu und die Unterstützung von Citra durch yuzu mit sofortiger Wirkung eingestellt werden. yuzu und sein Team haben sich immer gegen Piraterie ausgesprochen. Wir haben die Projekte in gutem Glauben gestartet, aus Leidenschaft für Nintendo und seine Konsolen und Spiele, und hatten nicht die Absicht, Schaden anzurichten. Aber jetzt sehen wir, dass unsere Projekte, weil sie Nintendos technische Schutzmaßnahmen umgehen können und es den Nutzern ermöglichen, Spiele außerhalb der autorisierten Hardware zu spielen, zu umfangreicher Piraterie geführt haben. Insbesondere waren wir zutiefst enttäuscht, als Nutzer unsere Software dazu nutzten, um Spielinhalte vor der Veröffentlichung zu veröffentlichen und den rechtmäßigen Käufern und Fans das Erlebnis zu verderben. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir dies nicht länger zulassen können. Piraterie war nie unsere Absicht, und wir glauben, dass die Piraterie von Videospielen und Videospielkonsolen ein Ende haben sollte. Mit dem heutigen Tag werden wir unsere Code-Repositories offline nehmen, unsere Patreon-Konten und Discord-Server einstellen und bald auch unsere Websites abschalten. Wir hoffen, dass unsere Maßnahmen ein kleiner Schritt in Richtung Beendigung der Piraterie der Werke aller Urheber sein werden. Wir danken euch für eure jahrelange Unterstützung und euer Verständnis für unsere Entscheidung.

Für die Nutzer von Yuzu und Citra wird diese Entscheidung zumindest kurzfristig keine Auswirkungen haben. Beide Emulatoren können weiterhin verwendet und installiert werden, es wird jedoch keine offiziellen Updates mehr geben. Da es sich bei beiden Emulatoren um Open-Source-Software handelt, könnten andere Personen die Entwicklung fortsetzen. Mehrere Kopien des Quellcodes wurden bereits ins Internet Archive gestellt.