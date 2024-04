Bedarf nach einer besseren PS5-Version?

Teaser Wenn man der Gerüchteküche glauben schenken mag, ist eine PS5 Pro eine ausgemachte Sache, doch würde euch das interessieren?

Schon länger mehren sich Gerüchte um eine angebliche PS5 Pro, also eine neue Hardware-Revision mit verbesserten Komponenten, analog zur PS4 Pro der vorigen Konsolengeneration, die Käufern durch die etwas erhöhte Leistung Vorteile wie einen zusätzlichen Grafikmodus bei manchen Titeln oder allgemein eine bessere Bildqualität bietet, weil intern das Bild mit einer höheren Auflösung ausgegeben wird, bevor es auf 4K hochskaliert wird.

So berichteten auch Seiten wie IGN von Leaks, laut denen ein Sprung von den rund 10 teraflops der jetzigen PS5 auf 67 Teraflops theoretischer Rechenpower und 33 Teraflops praktisch nutzbarer Leistung stattfinden soll. Daneben soll Sony eine eigene, mit Lernalgorithmus konzipierte Upscaling-Technologie entwickelt haben, die zum Einsatz kommen soll. Motivation wäre unter anderem die nachlassende Nachfrage nach der Hardware, nachdem Sony zuletzt die Verkaufsprognosen an ausgelieferten PS5-Einheiten im Geschäftsjahr nach unten korrigieren musste. Auch pokere man auf Interesse an stärkerer Hardware, wenn GTA 6 erscheint, das nach aktuellen Plänen 2025 auf den Markt kommen soll.

Die (Sonntags)Frage ist nur: Braucht jemand eine PS5 Pro? Vor allem: Hättet ihr Interesse daran? Sagt es uns in der unten eingebundenen Umfrage. Fügt auch gerne in den Kommentaren hinzu, was damals eure Einstellung zur PS4 Pro und/oder Xbox One X war.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.