Ziehen Exklusivtitel für euch?

Teaser Mit exklusiven Releases wollen die Plattformbetreiber ihre Hardware attraktiver machen. Habt ihr schonmal eine Konsole gekauft, weil ihr einen bestimmten Titel unbedingt spielen wolltet?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Manche Exklusivtitel kommen vom Konsolenhersteller selbst – Mario und Link lassen grüßen. Andere landen auf anderem Weg als exklusiver oder zeitexklusiver Release auf nur einer Plattform wie jüngst Final Fantasy 7 Rebirth und Rise of the Ronin. Durch die Übernahme von Bethesda hat sich Microsoft wiederum Starfield und die weiteren künftigen Bethesda-Titel als potentielle Xbox-Exclusives für die eigene Hardware gesichert, wobei Microsoft schon seit mehreren Jahren den PC gleichermaßen bedient – und nun auch erste Xbox-Game-Studios-Titel wie Sea of Thieves, Hi-Fi Rush und Pentiment für PlayStation und Switch veröffentlicht, aber das führt an dieser Stelle zu weit.

Zur eigentlichen Sonntagsfrage: Habt ihr in euerm Spielerleben schonmal eine Konsole tatsächlich gekauft, weil ihr ein bestimmtes Spiel nicht verpassen wolltet? Die Auswahloptionen könnten diesmal einfacher nicht sein, aber schaut nach der Teilnahme an der Umfrage gerne in den Kommentaren vorbei und verratet, welches Spiel euch gekriegt hat – oder auch, bei welchem Titel ihr nur fast schwach geworden wärt. Wurde es bei manchem vielleicht eine erst nicht geplante Anschaffung einer Zweitkonsole? Hat mancher unter euch gar mehrfach Konsolen vor allem wegen den Fortsetzungen des Spiels geholt, das am Anfang den Ausschlag gegeben hat?

Mein Dank geht diesmal an Flooraimer, der diese Sonntagsfrage vorgeschlagen hat. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt wie der gute Q-Bert ebenfalls eine Idee für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.