Sprechen Sie Deutsch?

Teaser In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir wissen, wie wichtig euch bei Spielen eine deutsche Synchronisation ist.

Schon Jahrzehnte lang werden Mühen unternommen, damit Titel von internationalen Studios auch in deutschen Zungen zu euch sprechen. Doch auch heute ist es längst nicht bei jedem Titel so. Bei der Like a Dragon-Reihe gibt es etwa erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt eine englische Synchronisation neben dem japanischen Orignalton. Bei einem Werk mit dermaßen vielen Zeilen wie Baldur's Gate 3 erscheint verständlich, dass es nur eine englische Sprachfassung gibt. Bei Titeln von Rockstar Games wird wiederum gewohnheitsmäßig auf eine deutsche Tonspur verzichtet.

In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir daher von euch wissen, welchen Stellenwert eine deutsche Synchronisation ungefähr für euch hat.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.