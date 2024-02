Die totale Erinnerung

Teaser Vor den Spielemagazinen waren die Computer-Magazine. Welche darunter war erue erste?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute ist die Sonntagsfrage mal Anlass, um (ganz DSGVO-konform) in den eigenen Erinnerungen zu kramen. Erinnerungen an Zeiten, als der Zeitschriftenmarkt noch boomte und die Auswahl an Publikationen auch bei Spezialistenthemen groß war. Nehmen wir beispielsweise die zum Thema "Computer". Ja, selbst zu diesen klobigen Kisten mit seltsamen Eingabegeräten und dann muss man auch immer noch selbst Hand anlegen, ehe Programme funktionieren. Ob sich das durchsetzt? Heute wissen wir es. Was wir nicht wissen: Was war eure erste Computer-Fachzeitschrift? Verratet es uns in der Umfrage unten und teilt gerne weitere Erinneerungen in den Kommentaren.

Danke an Q-Bert, der diese Sonntagsfrage eingeschickt hat. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt wie der gute Q-Bert ebenfalls eine Idee für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.