Die "Einstiegsdroge"

Teaser Vor einigen Wochen fragten wir nach eurer ersten Computer-Fachzeitschrift, doch das war erst die Overtüre zu dieser Frage.

Erinnert ihr euch noch, dass wir vor einiger Zeit bei der Sonntagsfrage den Namen eurer ersten Computer-Fachzeitschrift erfahren wollten? Wenn ja, dann erstmal eine Runde Applaus für euer Erinnerungsvermögen (wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung; Hagen schaffte es auch mit einem unbändigbar selektiven Gedächtnis irgendwie durchs Leben).

An diesem Sonntag folgt nun der zweite Streich und da wird es für alle Spielefreunde interessanter: Verratet uns in der Umfrage unten, mit welcher Spielezeitschrift für euch alles anfing. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dazu noch Erinnerungen in der Kommentarspalte teilt.

Mein Dank geht erneut an Q-Bert, der diese Sonntagsfrage gemeinsam mit der vorhergehenden eingeschickt hat. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt wie der gute Q-Bert ebenfalls eine Idee für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.