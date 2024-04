Teaser Hagen darf den Veteranen Anatol Locker begrüßen, mit dem er über 3D-Drucker, Musik und mehr spricht.

Diesen Freitag gastiert Jörg in Berlin zur Premiere der Fallout-Serienadaption, also hat sich Hagen kurzerhand Anatol Locker in den redaktionellen Podcast-Vault eingeladen. Da bald das neue Album von Anatols Musik-Projekt MOC ansteht, entspinnt sich ein Gespräch über Synthesizer, zu heftige Bässe bei Live-Auftritten und Spielmusik. Aber ebenso erfahrt ihr etwas über die Nachbeben im Google-Algorithmus infolge der Schwemme an Texten, die mit generativer KI hinausgeblasen werden und was Anatol so ganz praktisch mit 3D-Druckern für sich herstellt. Am Ende dürft ihr euch außerdem über den Track Spectres vom besagten neuen Album als Bonus freuen.

Die Timecodes dieser Folge: