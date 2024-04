Teaser Karsten Scholz ist wieder da und wie es einem so leicht passiert mit dem dermaßen gut gelaunten wie gut informierten Karsten, wurde die Folge wieder ein bisschen länger.

Die Embracer Group spaltet sich in kleinere Teile auf, während das Thema Serien und Filme zu Spielen immer größer wird. Stetig wachsend ist zeitgleich auch Hagens Liste an a) Titeln, die man eigentlich kennen sollte, b) Games auf seiner Wunschliste und c) gekauften Spielen, die er noch nicht so lange gespielt hat, wie er das möchte. Über all das und noch diverse Spiele im Zuge der Wochenendbespaßungsvorschau spricht Hagen heute mit dem stets gern gesehenen Karsten Scholz.

Die Timecodes dieser Folge:

0:00:25 Karsten Scholz gibt sich wieder die Ehre

0:02:25 Die Embracer Group, wie wir sie kannten, zerschlägt sich (zur News)

0:21:06 Die Fallout-Serienadaption von Amazon Prime Video hat für Spielerrekorde bei Fallout 76 gesorgt. Den Podcastern ist aufgefallen, dass immer mehr Adaptionen angekündigt werden – auch von weniger naheliegenden Spielemarken (mit Exkurs zu Benjamins Test von Stellar Blade ).

gesorgt. Den Podcastern ist aufgefallen, dass immer mehr Adaptionen angekündigt werden – auch von weniger naheliegenden Spielemarken (mit Exkurs zu Benjamins Test von ). 0:41:12 Hagen greift eine frühere Kolumne aus der Reihe Burtchen's Bewusstseinsstrom auf und beichtet Karsten seine Wissenslücken.

0:53:15 Was machen wir am Wochenende? Mit: Pax Dei (Alpha), WoW: The War Within (Alpha), Final Fantasy 16: The Rising Tide , Dragon's Dogma 2 und Hogwarts Legacy .

(Alpha), (Alpha), , und . 1:11:13 Eine ungeplante Abschweifung über Helldivers 2 als positives Beispiel von Games-as-a-Service.

als positives Beispiel von Games-as-a-Service. 1:14:59 Macht’s gut und habt ein schönes Wochenende!

