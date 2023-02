Playstation VR2 Unboxing (Jörg Langer packt aus...)

Teaser Nicht jeder ist beim Thema VR enthusiastisch, aber PSVR2 könnte tatsächlich aus dem Nischen- ein Mainstream-Thema machen, schließlich gibt es die einheitliche Hardware-Basis PS5 dafür. Jörg packt aus!

Fresnel-Linsen, Augenabstand per Drehregler justierbar

2x OLED-Displays mit 2000x2040

HDR-Support

maximal 120 fps

Eyetracking (Schärfe, ggf. Spielfigur-Mimik)

110 Grad Sichtfeld (FoV)

2x PS VR2 Sense Controller Fingertouch-Sensor haptisches Feedback adaptiver Trigger

Wichtigster Launchtitel: Horizon – Call of the Mountain

> Release 22.2.23 (599,99 Euro)

Seit heute Nachmittag sind wir stolze "Besitzer" (es handelt sich wie üblich um eine Leihstellung) der– knapp zwei Tage verbrachte selbige traurig am Münchner Flughafen, bevor sie den Weg nach Süden fand. In Putzbrunn wurde sie schon sehnsüchtig erwartet, und nach einem kurzen Diskussionskampf ("Du musst doch noch die Serienliebe Elder Scrolls machen!" – "Und du den Technik-Check zu Hogwarts Legacy") setzte sich Jörg Langer durch und durfte die Virtual-Reality-Mainstream-Hoffnung auspacken – und für euch in Videoform gießen.Kompakt-Infos zur PSVR2:Viel Spaß beim Ansehen – und nächste Woche gibt es noch diverse weitere Inhalte zur Playstation VR2 bei uns.