Assassin's Creed Nexus VR: Verkäufe blieben hinter Erwartungen zurück

Der französische Publisher Ubisoft ist häufig direkt zur Stelle, wenn neue Spieleplattformen erscheinen. So unterstützte selbiger etwa früh den Games-Streaming-Dienst Amazon Luna. Gerade bei neuer Hardware trug Ubisoft wiederholt mehr bei als nur bloße Portierungen bestehender Titel. Man erinnere sich an ZombiU für die WiiU, Assassin's Creed Liberation für die PlayStation Vita oder nun jüngst Assassin's Creed VR (im Test) für die Meta Quest.

Wie VGC berichtet, wurde Ubisoft-CEO Yves Guillemont bei einem Investoren-Call zu den Ergebnissen des dritten Quartals des aktuellen Fiskaljahrs auf die Meta Quest 3 und Apple Vision Pro angesprochen und gefragt, ob es Neuigkeiten gebe, was die Pläne der Firma für VR-Spiele anbelangt. Darauf sprach Guillemont darüber, wie sich Nexus verkaufte und warum stärkeres Investment in VR-Spiele momentan nicht erwogen werde.

Guillemont wird dort folgendermaßen zitiert:

Wir waren etwas enttäuscht davon, was wir bei VR mit Assassin's Creed erreichen konnten. Es hat sich okay geschlagen und verkauft sich weiterhin, aber wir dachten es würde sich besser verkaufen. Wir erhöhen unser Investment im Bereich VR also momentan nicht, da der erst noch Fahrt aufnehmen muss.