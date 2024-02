Teaser René Rother entwickelt seit rund vier Jahren hauptsächlich allein den Rätsel-Shooter Children of the Sun. Hagen befragt ihn zu seiner Karriere und der Entstehungsgeschichte des stilsicheren Titels.

Nach Jahren an Entwicklungsarbeit wurde Childen of the Sun diesen Monat von Devolver Digital erstmals angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Rätsel-Spiel im Stealth-Shooter-Gewand, das in Berlin entsteht. Genauer gesagt ist es René Rother, der den Titel (fast) allein entwickelt und der sich nun über erste positive Resonanz und viele, viele Spieler der Demo-Version freuen durfte. Eine etwas umfangreichere Preview-Version hat auch bei Hagen Eindruck hinterlassen, der deswegen die Gelegenheit nutze, um mit René über die Entstehung von Children of the Sun zu sprechen, seinen intuitiven Entwicklungsprozess und seine eigene Verwunderung, wie das nun alles zustande kam.

Die Timecodes dieser Folge: