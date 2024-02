Teaser Zur Abwechslung wird der Wochenschluss-Podcast am Samstag aufgezeichnet und ausgestrahlt. Halt, wer hat denn deswegen gleich die Feuerwehr gerufen?!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Feuerwehr in Putzbrunn musste natürlich nicht unseretwegen ausrücken, wir schwören! Was es damit auf sich hatte, was Microsoft und Sony diese Woche zum Thema Exklusiv-Releases zu sagen hatten und Anekdoten aus der Welt von Retro Gamer erwarten euch an diesem Samstagnachmittags-Podcast zum Wochenausklang.

Die Timecodes dieser Folge: