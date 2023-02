PSVR2 im Test: Alles zu Grafik, Features und Komfort

Teaser Hagen und Jörg haben so einige Zeit mit der PSVR2 auf der Nase verbracht und klären im Test: Für wen lohnt sich die neue VR-Brille für die PlayStation 5?

Das Datenblatt der PSVR2 kann sich sehen lassen: Mit 2000x2040 Pixel Auflösung je Auge, OLED-Screen, Augentracking und Sense-Controller mit haptischem Feedback sowie adaptiven Triggern ist die Aufzählung an spannenden Elementen noch nicht erschöpft. Ob das Virtual Reality-Headset auch in der Praxis überzeugt, klären Hagen und Jörg in diesem Testvideo.Wir gehen auf wichtige Punkte wie Darstellungsqualität, Komfort und Tracking ein und zeigen anhand von Vergleichsszenen auch den grafischen Sprung im Vergleich zum Vorgänger-Modell PSVR (betrieben mit einer PS4 Pro). Hochinteressant ist auch die Technologie des Foveated Rendering, dass Leistung spart, indem selektiv der Bereich im Bild scharf gestellt wird, den ihr auch anseht (hier kommt wieder das Augentracking ins Spiel). Wir konnten inSzenen mit und ohne Foveated Rendering aufnehmen und der Unterschied lässt sich selbst bei dem Bild sehen, das bei Benutzung der PSVR2 an den Fernseher ausgegeben wird – so könnt ihr einen ungefähren Eindruck von der Wirkungsweise des Foveated Renderings gewinnen.Neben diversen Eindrücken aus dem hochwertig produzierten Horizon - Call of the Mountain seht ihr im Video außerdem Spielszenen ausundViel Spaß!