Starfield und andere Xbox-Titel sollen angeblich für PS5 erscheinen [Update]

Phil Spencer kündigt Neuigkeiten an

Update vom 6.2.2024:

Nach mehreren Berichten auf Basis anonymer Quellen über Pläne von Microsoft, First-Party-Titel auch für Konkurrenzplattformen zu veröffentlichen, meldete sich Xbox-Chef Phil Spencer nun auf Twitter (respektive X) zu Wort. "Wir hören und wir hören zu" schrieb er und kündigte für kommende Woche ein Business-Event an, bei dem "unsere Vision für die Zukunft von Xbox" vorgestellt werde.

Ursprüngliche News vom 5.2.2024:

Laut mehreren Berichten soll ein Kurswechsel in der Veröffentlichungspolitik von Microsoft in Hinsicht auf die Titel der Xbox Games Studios geplant sein. So sollen mehrere First-Party-Titel nicht mehr nur für die von Microsoft gefertigte Xbox Series S|X und den PC erscheinen, sondern auch für die Systeme anderer Konsolenhersteller.

Zuerst machten Gerüchte die Runde, unter anderem vom gut vernetzten Jeff Grub von Giantbomb, laut denen das Piraten-Spiel Sea of Thieves von Rare auch auf Nintendo Switch und PlayStation 5 erscheinen soll. Kurze Zeit später fanden Dataminer nach einem Update von Hi-Fi Rush (im Test) neue T-Shirt-Texturen in Blau und Rot, die als Zeichen für anstehende Portierungen für PlayStation 5 und Nintendo Switch gedeutet wurden.

Darauf folgten nun zwei Artikel, die sich auf anonyme Quellen bei Microsoft berufen, laut denen auch andere Titel auf der Konkurrenz-Plattform von Sony erscheinen sollen. Tom Warren berichtet für The Verge, dass Bethesda erwägt, Indiana Jones und der Große Kreis nur "relativ kurze Zeit" auf PC und Xbox Series S|X zu beschränken. Die Pläne für einen PS5-Release könnten sich aber noch ändern, da der neue Multiplattform-Ansatz von Microsoft noch nicht final beschlossen und gerade bei einzelnen Titeln noch offen sei, ob sie wirklich abseits von PC und Xbox Series S|X veröffentlicht werden sollen. Darüber hinaus sei laut Warren der Dezember 2024 der vorläufig anvisierte Erscheinungsmonat für das Indy-Spiel.

Wie Jon Clarke für Xbox Era berichtet, plane Microsoft auch einen PS5-Release von Starfield (im Test) und zwar nach Erscheinen der bereits angekündigten Erweiterung Shattered Space. Laut Clarkes Quellen werde der Plan, künftig First-Party-Titel nicht nur für die eigenen Xbox-Konsolen zu veröffentlichen, intern heftig diskutiert. Nicht jeder sei glücklich mit der neuen Strategie, aber bei Abwägungen der Vor- und Nachteile überwiege das Argument, dass beim momentanen Kurs zu viele potentielle Einnahmen liegen bleiben würden. Ebenso schreibt Clarke, der Release der Portierungen von Hi-Fi-Rush sei vorläufig für das erste Quartal 2024 angesetzt und mit einer offiziellen Ankündigung der neuen Microsoft-Strategie könne noch diesen Monat gerechnet werden.