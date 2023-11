PS5 Slim Verkauf in Deutschland gestartet

Wii

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Verkauf der Playstation 5 Slim ist relativ geräuschlos in Deutschland gestartet. Das neue Modell wird die „alte“ PS5 ersetzen. Das heißt, es wird nur noch die Modellreihe Slim (so der offizielle Name) produziert.

Leistungstechnisch ist die Modellreihe Slim absolut identisch mit der ersten Version der PS5. Sie unterscheidet sich neben einem etwas geringeren Stromverbrauch einzig in ihren Abmessungen und der Festplattengröße von ihrer Vorgängerin. Das alte Modell schlug mit 390x260x104mm und insgesamt 825GB Speicherplatz zu Buche, während die Modellreihe Slim mit 358x216x96mm und 1TB aufwartet.

Wie gewohnt wird es die Slim in zwei Varianten geben: mit und ohne Laufwerk. Wobei für die Digital Edition ein gesondertes Laufwerk zu erwerben ist. Preislich präsentiert sich die neue Modellreihe wie gehabt: 549,99€ für die Laufwerksvariante, 449,99€ für die Digital Edition. Das Laufwerk wird bei Sony für 119,99€ geführt. Bestellbar ist zum heutigen Tage nur die Laufwerksvariante bei Sony direkt oder bei den üblichen Onlinehändlern. Der Offline-Handel wird wohl demnächst nachziehen.