Hagen kann ein Serienmuffel sein, aber Jörg hat doch mit seiner positiven Rezension neugierig gemacht und so sitzen sie nun diesmal beide da und sprechen in dieser blitzschnellen Folge vor allem über den Auftakt der Serienadaption. Dabei heben sie Details hervor, die ihnen besonders gefallen haben, nehmen aber nichts vom eigentlichen Verlauf der Ereignisse für die drei Hauptfiguren in der ersten Episode vorweg.

Die Timecodes dieser Folge:

00:26 Die Podcaster fantasieren über die Zuhörer.

01:42 Jörg wurde am Dienstag mit dem Zugang zur ganzen Staffel der Fallout -Serie überrascht – so hängte er sich rein für eine ausführliche, spoilerfreie Rezension pünktlich zum Ende des Embargos in der Nacht.

-Serie überrascht – so hängte er sich rein für eine ausführliche, spoilerfreie Rezension pünktlich zum Ende des Embargos in der Nacht. 03:31 Die Diskussion von Folge 1: Starker Einstieg und Umsetzung der retro-futuristischen 50er-Jahr der Fallout-Welt. Doch was sagen wohl Zuseher ohne Vorwissen?

15:48 Schaut nicht die Staffel-Vorschau am Ende der ersten Folge! Freut Hagen sich auf die weiteren Episoden?

19:00 Ein kleiner Teaser passend zur heutigen Ankündigung von Warhorse Studios.

19:47 Beinahe hätten wir vergessen, die Musik der Fallout-Serie zu loben.

20:47 Was machen wir am Wochenende? Unter anderem bringt Jörg noch sein Millennia -Jörgspielt.

-Jörgspielt. 22:45 Macht’s gut und habt ein schönes Wochenende!

