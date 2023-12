Heute vor... 18 Jahren: Launch der Xbox 360 von Microsoft

Serie von Maverick

360

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 2. Dezember 2005 erschien die Xbox 360, die zweite Spielkonsole des Herstellers Microsoft und Nachfolger der ersten Xbox aus dem Jahr 2002. Die Xbox 360 gehörte zur siebten Konsolengeneration und stand in direkter Konkurrenz zu Sonys PlayStation 3 und Nintendos Wii, die ebenfalls um die Gunst der Käufer buhlten.

Die Xbox 360 basierte auf einer modifizierten x86-Architektur mit einem Triple-Core-Prozessor von IBM, einem Grafikprozessor von ATI und 512 MB Arbeitsspeicher. Die Konsole unterstützte über den HMDI-Ausgang HD-Auflösungen bis maximal 1080p und verfügte über ein integriertes DVD-Laufwerk zum Abspielen von Medien und Spielen. Die Konsole konnte mit einer Festplatte oder einer Speicherkarte erweitert werden, um Spielstände und Downloads zu speichern. Der neue, ergonomischere Controller war eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Xbox-Controllers, der von vielen Spielern als zu groß und zu schwer kritisiert wurde.

Die Xbox 360 machte anfangs durch technische Probleme Schlagzeilen, die zu einer hohen Ausfallrate der Konsole führten. Gefürchtet war der sogenannte "Ring of Death", bei dem die vier grünen Lämpchen um die Guide-Taste rot wurden und die Konsole nicht mehr funktionierte. Viele Käufer mussten ihre Konsolen zurückgeben oder austauschen lassen, was zu hohen Kosten und Unzufriedenheit führte.

Microsoft überarbeitete die Xbox 360 im Laufe ihrer Lebenszeit mehrmals, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, die Kosten zu senken und neue Funktionen hinzuzufügen. Die erste Revision war die schwarze Xbox 360 Elite, die im April 2007 erschien. Sie hatte unter anderem ein verbesserten Kühlungsyste, eine größere Festplatte , und ein verbessertes Kühlungssystem. Die zweite Revision war die Xbox 360 Slim, die im Juni 2010 erschien. Sie hatte ein schlankeres Design, eine integrierte WLAN-Verbindung und einen speziellen Kinect-Anschluss Die dritte Revision war die Xbox 360 E, die im Juni 2013 erschien. Sie bot ein noch kompakteres Design und einen nochmals leiseren Lüfter.

Eine der innovativsten Erweiterungen für die Xbox 360 war Kinect, ein Bewegungssensor, der es erlaubte, Spiele ohne den Controller zu steuern. Kinect wurde im November 2010 von Microsoft veröffentlicht und bestand aus einer Kamera, einem Mikrofon und einem Infrarotsensor, die an der Konsole angeschlossen wurden. Kinect erkannte die Bewegungen und Stimmen der Nutzer und übersetzte sie in Spielbefehle. Kinect bot Casual-Games wie Kinect Sports, Dance Central oder Kinectimals, war aber auch für einige Core-Games wie Mass Effect 3 und Forza Motorsport 4 nutzbar und verkaufte sich insgesamt über 35 Millionen Mal. Mit dem Xbox-Live-Service etablierte Microsoft seinen Online-Dienst in der Xbox-Community, der für Multiplayer zwingend erforderlich war und zudem einen Marktplatz für digitale Inhalte bot.

Die Xbox 360 wurde noch bis April 2016 produziert, als Microsoft die Einstellung der Konsole bekannt gab. Die Konsole wurde über zehn Jahre lang verkauft und erreichte insgesamt 85 Millionen verkaufte Einheiten weltweit. Damit lag sie nur knapp hinter der PlayStation 3 von Sony, die über 87 Millionen Einheiten verkaufte. Die Nintendo Wii brachte es auf über 101 Millionen verkaufte Konsolen. Zu den erfolgreichsten Spielen der Xbox 360 gehörten unter anderem Halo 3, Call of Duty - Modern Warfare 2, Grand Theft Auto V oder Minecraft.