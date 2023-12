Heute vor... 30 Jahren: id Software releast Doom

Serie von Maverick

Am 10. Dezember 1993 erschien mit Doom von id Software für den PC der nächste Egoshooter des damals noch jungen amerikanischen Studios, das 1992 mit Wolfenstein 3D ihren Egoshooter-Debut-Titel (frühere Auftrags-Arbeiten nicht mitgezählt) abgeliefert hatte. Die Story-Prämisse kurz und knapp: Als einsamer Marine-Soldat galt es, der auf den Mars-Monden versehentlich von Menschenhand ausgelösten Dämonen-Invasion entgegen zu treten und die Ausgeburten der Hölle sowie verwandelte Menschen mit einem Waffenarsenal in Jenseits zu befördern.

Ausgestattet mit einer brandneuen 3D-Engine (id-Engine 1), lies Doom die gewohnten 90 Grad-Winkel und flachen Level-Umgebungen von Wolfenstein 3D hinter sich und und bot innerhalb der Singleplayer-Kampagne (die sich über drei Episoden erstreckte und am Schluss in der Hölle spielte) spektakuläre Innen- und Außenumgebungen. Solche detailreichen und mit Höhen versehenen 3D-Levels gab es bis dato nicht zu sehen auf PCs, die Gegner waren weiterhin als 2D-Sprites im Spiel. Die neu eingeführte Beleuchtung der Szenerie und der stimmige Soundtrack unterstützten die düstere Atmosphäre von Doom zudem enorm. Dazu gab es ein brachiales und spaßiges Waffenarsenal, das neben irdischen Waffen wie einer Schrotflinte oder Mini-Gun auch eine Plasma-Gun oder die ikonische BFG-9000 aufbot (die gleich den ganzen Raum von Gegnern säuberte). Clever verstreute Geheimräume verbargen hilfreiche Power-Ups wie Unverwundbarkeit, Schadens-Verdoppler oder so manche benötigte Keycard für verschlossene Türen und werteten das actionreiche Gameplay auf.

Die weltweite Rezeption des Titels in den Spiele-Redaktionen und die Resonanz der Gamer auf Doom zeugte von schierer Begeisterung. Dazu trug auch die clevere Vermarktung des Titels bei: Die erste Episode von Doom war gratis via Shareware erhältlich, die beiden restlichen Episoden waren kostenpflichtig.

Mit Doom traf id Software den damaligen Zeitgeist, demonstrierte zu welchen technischen Höhenflügen mittlerweile die PC-Hardware fähig war und definierte einen Standard, was Gamer von nun an von neuen Egoshootern erwarten konnten. Die Jungs von id Software wurden quasi über Nacht zu Rockstars der Spielebranche, darunter id's Mastermind John Carmack, Adrian Carmack und John Romero. id Software waren mit weiteren Egoshooter-Titeln (wie Quake oder Doom 3) und ihren neuen Grafik-Engines für viele Jahre ein vielbeachteter Trendsetter, was die technische Performance von PC-Grafik betraf.

Doom setzte ebenso im Multiplayer-Bereich einen neuen Standard: Der "Deathmatch"-Modus für bis zu vier Spieler gleichzeitig sorgte für schnelle Baller-Duelle und brachte weltweit die Büro-Netzwerke zum Glühen. Zudem wurde mit der Unterstützung von Mods (dank den separaten WAD-Files - abgekürzt von "Where's All The Data?") dafür gesorgt, dass sich der Titel seitdem einer Langlebigkeit erfreut, der nur von wenigen Spielen erreicht wird. Zahlreiche Erweiterungen aus der Modder-Community folgten im Laufe der Jahre, ebenso wie Umsetzungen und Portierungen des Erfolgs-Titels auf einige Systeme.

Zeitgleich zum 30-Jahres-Jubiläum von Doom, einem Meilenstein der Spiele-Geschichte, wurde übrigens vom Ex-id'ler John Romero Sigil 2, eine Erweiterung für den Egoshooter-Klassiker veröffentlicht (wir berichteten).