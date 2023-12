Heute vor... 20 Jahren: Interplay schließt Black Isle Studios

Serie von Maverick

PC MacOS

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 8. Dezember 2003 wurde die Schließung der in Kalifornien angesiedelten Black Isle Studios bekanntgegeben. Auf die Historie des renommierten Entwicklerstudios blicken wir daher in kompakter Form zurück.

Die Black Isle Studios wurden im Jahr 1996 als interne Entwicklungsabteilung von Interplay Entertainment, einem auf Rollenspiele spezialisierten Publisher, gegründet. Der (erst ab dem Jahr 1998 genutzte) Name Black Isle bezog sich auf die schottische Heimat des Studioleiters Feargus Urquhart, der zuvor als Producer bei Interplay gearbeitet hatte. Weitere wichtige Mitarbeiter waren heutige Branchen-Größen wie Chris Avellone und Josh Sawyer.

Der erste Titel, den die Black Isle Studios veröffentlichten, war Fallout (1997). Ein postapokalyptisches, isometrisches Rollenspiel, das in einer alternativen Zukunft angesiedelt war, in der ein Atomkrieg die Welt verwüstet hatte. Fallout zeichnete sich durch eine offene Spielwelt, ein rundenbasiertes Kampfsystem, schwarzen Humor und moralische Entscheidungen aus und war ein großer Erfolg bei Kritikern und Spielern. Das Debüt legte den Grundstein für eine der erfolgreichsten Rollenspielserien der Spiele-Geschichte, die später ab dem dritten Teil von Bethesda Softworks übernommen wurde.

Nach Fallout 2 (1998) arbeiteten die Black Isle Studios an mehreren Projekten, darunter Planescape - Torment (1999), ein Rollenspiel, das im bizarren und philosophischen Multiversum von Advanced Dungeons & Dragons angesiedelt war. Das nachfolgende Icewind Dale (2000) war ein kampfbetontes Rollenspiel, das in der eisigen Region der Vergessenen Reiche spielte. Beide AD&D-RPG-Titel wurden in den Reviews gelobt, Planescape Torment vor allem für seine tiefgründige Geschichte und die vielfältigen Charaktere, Icewind Dale für seine spannenden Kämpfe und seine Detailfreudigkeit. Der Nachfolge-Titel, Icewind Dale 2, erschien im November 2002 und war zugleich der letzte RPG-Titel mit der Infinity-Engine von BioWare.



Die Black Isle Studios hatten jedoch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere mit den finanziellen Problemen ihrer Muttergesellschaft Interplay, die Ende der 1990er Jahre in eine Krise geriet. Dies führte dazu, dass mehrere Rollenspiele der Black Isle Studios abgesagt oder eingestellt wurden, darunter Fallout 3 (ursprünglich unter dem Namen Van Buren bekannt), ein Baldur's Gate 3 - The Black Hound und Torn.

Im Jahr 2003 kam es schließlich zum Bruch zwischen den Black Isle Studios und Interplays neuem Management. Urquhart verließ das Unternehmen zusammen mit einigen anderen Mitarbeitern im April und gründete mit Obsidian Entertainment sein eigenes Entwicklungsstudio. Schließlich wurden die Black Isle Studios im Dezember 2003 offiziell geschlossen. Ihr letztes begonnenes Spiel, Lionheart - Legacy of the Crusader, wurde in der Zwischenzeit noch vom Entwickler Reflexive Entertainment fertiggestellt und im September 2009 veröffentlicht.