In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und anderen Ereignissen aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 24. März 2006 veröffentlichten die Bethesda Game Studios hierzulande mit The Elder Scrolls 4 - Oblivion für PC und Xbox 360 den neusten Teil ihrer im Jahre 1994 gestarteten The Elder Scrolls-Serie. Während der Vorgänger The Elder Scrolls 3 - Morrowind (2002) noch in der exotisch gestalteten Morrowind-Region von Tamriel spielte, war der Schauplatz von Oblivion die Provinz Cyrodiil, die sich optisch an dem uns bekannten europäischen Mittelalter-Szenario orientierte. Wir schlüpften in die Rolle eines namenlosen Helden, der in eine Verschwörung um die Ermordung des Kaisers und die drohende Invasion des als "Oblivion" bekannten Dämonenreiches verwickelt wurde. Die Haupthandlung konzentrierte sich darauf, einen fanatischen Kult (bekannt als Mythische Morgenröte) zu stoppen, der versuchte, Portale nach Oblivion zu öffnen und die Welt von Tamriel in die Apokalypse zu stürzen. Doch wie schon bei den drei Vorgängern der Elder Scrolls-Serie war nicht die Hauptquest und ihre Erzählung das eigentliche Highlight des Titels.

Oblivion punktete mit einem großartigen Open-World-Erlebnis, das auf mehreren Säulen stand: Zum einen mit der spielerischen Freiheit, die Hauptquest zunächst komplett zu ignorieren und stattdessen die weitläufige Welt mit ihren Städten, Dörfern und Dungeons auf eigene Faust zu erkunden. Einer von mehreren Gilden (zum Beispiel Krieger- oder Magiergilde) beizutreten und deren spannende Questreihen oder andere Nebenquests zu absolvieren, sich als Gladiator in der Arena zu verdingen und vieles mehr. Durch den Einsatz der neuen "Radiant"-KI waren die NPCs zudem nicht mehr an einen festen Ort im Spiel gebunden, sondern konnten auf bestimmte Ereignisse in ihrer Umgebung reagieren, was ihr Verhalten menschlicher erscheinen ließ.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung beeindruckte Oblivion durch seine 3D-Grafik, die von einer stark modifizierten Gamebryo-Engine angetrieben wurde. Der Titel verfügte über fortschrittliche Pixel- und Vertex-Shader, moderne Beleuchtungseffekte und prozedurale Content Creation-Tools, die eine detaillierte und lebendige Spielwelt ermöglichten. Dynamische Tag- und Nachtwechsel sowie Wettereffekte wie Regen oder Nebel, eine realitätsnahe Physik-Engine und ein actionorientiertes Kampfsystem brachten den Realismus auf eine neue Ebene. Eine derart aufwändige gestaltete Spielwelt hatte es im Bereich der 3D-Rollenspiele bis dato noch nicht gegeben, Oblivion setzte neue Maßstäbe für die visuelle Qualität von Open-World-RPGs. Auch audiovisuell konnte Oblivion mit seinem Production-Value auftrumpfen, mit komplett vertonten Dialogen (über 50 Stunden Gesamtlänge) und einer epischen Musikuntermalung von Komponist Jeremy Soule, der bereits den Soundtrack zu Morrowind beigesteuert hatte.

Die Resonanz der Spielepresse und der Spieler auf Oblivion war überwältigend positiv: Bethesdas neuer RPG-Titel wurde vor allem für seine beeindruckende Spielwelt, die große spielerische Freiheit, die spannenden Quests und das immersive Spielerlebnis gefeiert. Dennoch gab es auch diverse Kritikpunkte, insbesondere das Skill-System mit den mitlevelnden Gegnern sorgte für Diskussionen und natürlich war aufgrund der schieren Größe von Cyrodiil das Auftreten von nahezu identischen Level-Layouts, beispielsweise in Dungeons und in den Oblivion-Abschnitten, nicht zu leugnen. Der berüchtigte kosmetische "Pferderüstungs"-DLC ist vielen Oblivion-Veteranen noch heute als eine der ersten überteuerten Mikrotransaktionen in Erinnerung. Zudem war die deutsche Lokalisierung zum Release des Titels fehlerbehaftet (nachgereichte Patches von Bethesda konnten nur teilweise Abhilfe schaffen). Die für die damaligen Next-Gen-Konsolen und deren Controller konzipierte Benutzerführung stieß bei PC-Spielern naturgemäß auf wenig Gegenliebe. Dennoch waren sich viele Kritiker einig, dass es dem Team von Bethesda um Projektleiter Todd Howard gelungen war, einen Open-World-RPG-Meilenstein geschaffen zu haben, an den man sich noch Jahre später erinnern würde.

Die beiden späteren Add-On namens Knights of the Nine und Shivering Isles erweiterten die Welt von Oblivion noch einmal um neue Quests und Geschichten. Knights of the Nine schickte den Protagonisten auf eine heilige Mission, um die Reliquien der göttlichen Kreuzritter zu sammeln. Die Shivering Isles hingegen entführten in das Reich des Wahnsinns, das unter der Herrschaft des Daedrafürsten Sheogorath stand und boten visuell völlig neue Szenarien.

Darüber hinaus erfreute sich Oblivion großer Beliebtheit bei Moddern, die den RPG-Titel mit zahlreichen nützlichen Ingame-Gegenständen ausstatteten, die Benutzeroberfläche verbesserten oder das Spiel mit Textur-Packs auch grafisch aufwerteten. Große Anerkennung unter den Fans fand die brillante Total-Conversion-Mod Nehrim - Am Rande des Schicksals, die vom Sure AI-Team veröffentlicht wurde. Und mit Skyblivion ist ein weiteres ambitioniertes Projekt in Arbeit, das Oblivion mit Hilfe der Skyrim-Engine optisch in neuem Glanz erstrahlen lassen soll.