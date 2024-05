Xbox Games Showcase Live-Stream + Direct am 9. Juni 2024 ab 19:00 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft plant für Sonntag, den 9. Juni 2024 einen offiziellen Xbox Games Summer Showcase. Der Livestream soll um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten und hauptsächlich jene Titel in den Fokus rücken, deren exklusiver Release für dieses Jahr geplant ist. Auch soll es einen Ausblick auf das Jahr 2025 geben. Microsoft verspricht darüber hinaus natürlich auch einige Überraschungen.

Im Vergleich zum letzten Event von vor vier Tagen, am 29. April, wo zahlreiche kleinere Indieproduktionen unterschiedlicher Entwickler von ID@Xbox in Kooperation mit IGN im Rahmen eines Digital Showcase gezeigt wurden, soll es diesmal eine rein Xbox-interne Veranstaltung werden und größere Titel in den Mittelpunkt stellen. Auf dem Event werden zum ersten mal Titel von Activision Blizzard, Bethesda und den Xbox Game Studios von Microsoft gemeinsam gezeigt.

Das Magazin The Verge erwartet laut interner Quellen frische Infos zu einem neuen Gears of War, neue Inhalte zum Microsoft Flight Simulator, dem Obsidian-Rollenspiel Avowed und dem Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis von MachineGames. Auch soll Bethesda etwas mehr zum Starfield-DLC Shattered Space verraten. Unmittelbar nach dem Showcase wird es eine Direct geben, die sich laut Microsoft speziell um ein beliebtes Franchise drehen soll. Laut The Verge soll es sich dabei um Call of Duty handeln.

Ein weiterer, spekulativer Programmpunkt, der die Gemüter der Spielerschaft und der Branche gleichermaßen erhitzt, könnten Infos zum mutmaßlichen Xbox-Handheld sein. Seit Wochen kocht die Gerüchteküche, die von Phil Spencers Äußerungen bezüglich des Asus ROG Ally und einer kürzlich durchgeführten E-Mail-Umfrage unter Microsoft-Kunden in Bezug auf das mobile Spielverhalten im Allgemeinen und Handhelds im Speziellen befeuert wird. Xbox Präsidentin Sarah Bond gab Mitte Februar jedoch bekannt, dass Neuigkeiten und Überraschungen in Sachen Hardware nicht vor Ende des Jahres zu erwarten seien.

In den Quellen haben wir euch einige Links bereitgestellt, unter denen ihr den Live-Stream in gut fünf Wochen anschauen könnt. Bis dahin und falls es zwischenzeitlich neue Informationen zum Thema gibt, werden wir euch hier auf GamersGlobal an den Event erinnern und euch auf dem Laufenden halten.