Heute vor... 28 Jahren: 3D Realms releast Duke Nukem 3D

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 29. Januar 1996 veröffentlichte der amerikanische Entwickler & Publisher 3D Realms in den USA seinen neuen Egoshooter Duke Nukem 3D für PC, seinerzeit der dritte Teil der 1991 gestarteten Duke-Nukem-Reihe. Wie bereits beim Doom-Release von id Software, sah das Geschäftsmodell zunächst die Veröffentlichung einer Shareware-Version vor, vor bei der die komplette erste Episode (L.A. Meltdown) der Singleplayer-Kampagne spielbar war. Die alle drei Episoden enthaltende Retail-Version schlug dann etwas später, im April 1996, im Handel auf.

In Duke Nukem 3D schlüpften wir in die Rolle des blonden Antihelden, der mit seinen coolen Sprüchen und seiner dicken Kanone die Welt vor einer Alien-Invasion retten musste. Das Szenario war zwar nicht besonders originell, aber dafür umso spaßiger und actionreicher von 3D Realms umgesetzt. Dabei ließ der hünenhafte, muskelbepackte Macho keine Gelegenheit aus, seine derben und sexistischen Sprüche abzulassen, die oft Anspielungen auf bekannte Filme oder die Popkultur waren.

Die Grafik war für damalige Verhältnisse beeindruckend und bot eine realistische Darstellung der 3D-Welt mit Secrets, Shortcuts und einer Vielzahl an interaktiven Gegenständen innerhalb der Levels. Wir konnten zum Beispiel Billard spielen, Geldautomaten sprengen, Kameras nutzen oder Stripperinnen Geldscheine zuwerfen. Die antreibende Technik hinter dem Spiel war die brandneue "Build"-Engine. Diese ermöglichte ein komplexes und abwechslungsreiches Level-Design, das uns in der Kampagne von den Straßen der Stadt Los Angeles und ihren Gebäuden wie einem Kino oder einem Stripclub über eine Raumstation im Weltall bis schließlich hin zu einem Football-Stadion im Finale führte.

Aber nicht nur der Singleplayer-Part war ein Hit, auch der mitgelieferte Multiplayer-Modus konnte spielerisch überzeugen. Mit bis zu acht Spielern (online oder im lokalen Netzwerk) konnten wir uns duellieren, wobei es verschiedene Spielmodi wie Deathmatch, Team Deathmatch oder Capture the Flag gab. Neben den üblichen Waffen aus dem Singleplayer, wie der Schrotflinte oder dem Raketenwerfer, gab es auch originelle Vertreter wie den Schrumpfstrahler oder die Gefrierkanone, mit denen wir unsere lästigen Gegner als Miniatur-Ausgabe oder als Gefrorene einfach zertraten (was ungemein befriedigend war). Der treibende Soundtrack von Duke Nukem 3D war ebenfalls einprägsam und passte perfekt zur Action auf dem Bildschirm.

Die Rezeption des 3D-Titels bei Kritikern und Spielern war überwiegend positiv, das Spiel wurde mehrfach ausgezeichnet und gilt heute als einer der besten Ego-Shooter der 90er-Jahre. Die Build-Engine von Entwickler 3D Realms wurde in den folgenden Jahren lizensiert in einigen anderen Genre-Vertretern verwendet und kam zuletzt im Rahmen des Retroshooter-Comebacks auch wieder in überarbeiteter Form, beispielsweise bei Ion Fury, zum Einsatz. Duke Nukem 3D ist also zweifelsohne ein echter 3D-Klassiker, der seine Spuren in der Videospielgeschichte hinterlassen hat.

Zum 20. Jubiläum des Spiels wurde im Jahr 2016 seitens 3D Realms die Duke Nukem 3D 20th Anniversary Edition World Tour (zum GG-Test) für PC und Konsolen veröffentlicht, die neben dem grafisch leicht verbesserten Originalspiel auch neue Levels, Waffen, Gegner und Sprachaufnahmen von Jon St. John, dem markanten Sprecher von Duke Nukem, enthielt.

In diesem Sinn schließe ich jetzt mit folgendem Duke-Zitat ab: "Hail to the King, Baby!"