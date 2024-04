Serie von Maverick

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 4. April 1975 gründeten Bill Gates und Paul Allen in Albuquerque, New Mexico, das US-amerikanische Unternehmen Microsoft (zusammengesetzt aus "Microcomputer" und "Software"). Die beiden Visionäre starteten die Firma mit dem Ziel, Software für den Altair 8800, damals einer der ersten Mikrocomputer, zu entwickeln. Der Erfolg ihres BASIC-Interpreters legte den Grundstein für das, was Microsoft heute ist.

Der Durchbruch gelang Microsoft mit der Entwicklung von MS-DOS, einem Betriebssystem, das im Auftrag von IBM entwickelt wurde und in den 1980er Jahren den IBM-PC und seine Nachbauten dominierte. Mit der Einführung von Windows im Jahr 1985 begann die Ära der grafischen Benutzeroberfläche, die die Bedienung von Computern revolutionierte und Softwareentwicklern neue Möglichkeiten eröffnete. Das Bürosoftwarepaket Office folgte und wurde schnell zum weltweiten Standard für Büroanwendungen. Seit einem Umzug im Jahr 1987 hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Redmond bei Seattle (US-Bundesstaat Washington).

Der Einstieg in das hart umkämpfte Konsolengeschäft erfolgte mit der ersten Xbox-Konsole, die Bill Gates im März 2000 vorstellte und die ab 2001 in Nordamerika und im März 2002 auch in Europa erhältlich war. Sie trat damit in direkte Konkurrenz zu den etablierten Konsolen von Sony und Nintendo. Die Xbox brachte Innovationen wie eine eingebaute Festplatte und den Online-Dienst Xbox Live mit sich. Die neueste Xbox-Generation, die Xbox Series X, wurde als die bisher schnellste und leistungsstärkste Xbox-Konsole angekündigt und am 10.November 2020 eingeführt.

Microsoft besitzt auch eine Reihe von Spielestudios, die einige der bekanntesten Spieleserien entwickelt haben. Dazu gehören 343 Industries, bekannt für die Halo-Serie, Mojang Studios (Minecraft) oder Turn 10 Studios, bekannt für die Forza Motorsport-Serie. Mit der Übernahme von ZeniMax Media im Jahr 2021 kamen renommierte Entwickler wie die Bethesda Game Studios hinzu, die vor allem für ihre Rollenspielreihen wie The Elder Scrolls und Fallout bekannt sind. Der Branchenriese Activision Blizzard folgte 2022 für 68,7 Milliarden US-Dollar, was die größte Übernahme in der Geschichte von Microsoft darstellt. Darüber hinaus hat Microsoft im Laufe der Jahre weitere Unternehmen erworben, darunter Skype im Jahr 2011 für 8,5 Milliarden US-Dollar, LinkedIn im Jahr 2016 für 26,2 Milliarden US-Dollar und GitHub im Jahr 2018 für 7,5 Milliarden US-Dollar.

Die drei CEOs, die Microsoft seit der Gründung geprägt und das Unternehmen durch verschiedene technologische und wirtschaftliche Phasen geführt haben, sind Bill Gates (1975-2000), sein Nachfolger Steve Ballmer (2000-2014) und der aktuelle CEO Satya Nadella, der seit Februar 2014 im Amt ist. Unter ihrer Führung wurde das Produktportfolio des Unternehmens erweitert, gepflegt und neue Wachstumsmärkte wie Cloud-Dienste oder IT-Services erschlossen. Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte Microsoft weltweit rund 221.000 Mitarbeiter und erzielte einen Rekord-Umsatz von 211 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen spiegeln das kontinuierliche Wachstum und den Erfolg des Software- und Hardwareherstellers wider und unterstreichen seine Position als eines der größten Technologieunternehmen der Welt.