Heute vor... 26 Jahren: Gran Turismo

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 23. Dezember 1997 erschien Gran Turismo in Japan für die Sony Playstation. Das Entwicklerteam von Polyphony Digital unter der Leitung von Kazunori Yamauchi hatte zuvor fünf Jahre an dem Rennspiel gearbeitet. Der Titel bot damals eine beeindruckende Auswahl von über 140 lizenzierten Autos verschiedener Hersteller, die alle detailliert modelliert und realistisch im Spiel dargestellt wurden. Im Arcade-Modus konnte man beispielsweise zwischen Zeitrennen, Rennen gegen Computergegner oder gegen einen Freund im Splitscreen-Modus wählen. Herzstück des Spiels war jedoch der sehr umfangreiche Simulationsmodus, in dem man verschiedene Fahrerlizenzen erwerben, neue Autos kaufen oder verkaufen, seine Fahrzeuge tunen und an verschiedenen Rennmeisterschaften teilnehmen konnte.

Technisch brillierte Gran Turismo auf der Sony-Konsole und bot mit seiner Engine eine beeindruckende Grafik mit realistischen Lichteffekten, Schatten und Nachtrennen. Zudem vermittelte Gran Turismo mit seinen physikalischen Effekten und dem Feedback von Sonys Dual-Shock-Controller ein realistisches Fahrgefühl. Die elf enthaltenen Strecken waren detailreich gestaltet und basierten auf realen Orten wie dem Grand Valley Speedway. Der Soundtrack von Gran Turismo war ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Spiels und bestand aus einer Mischung aus Pop-, Rock- und Elektro-Songs von bekannten Künstlern wie Garbage, The Chemical Brothers und The Cardigans.

Gran Turismo wurde bei seinem Release (das Spiel erschien im Mai 1998 in den USA und Europa) weltweit von Kritikern und Spielern gleichermaßen gefeiert und gilt als eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Der Titel erhielt zahlreiche Auszeichnungen, verkaufte sich weltweit insgesamt über 10,8 Millionen Mal und wurde damit zum meistverkauften Spiel für die Sony Playstation, noch vor dem Rollenspiel Final Fantasy 7, das mit 10,2 Millionen Verkäufen ebenfalls sehr erfolgreich war.

Gran Turismo legte im Dezember 1997 den Grundstein für eine bis heute andauernde, erfolgreiche Rennspielserie, die sich durch eine Liebe zur Automobilkultur auszeichnet. Seit dem ersten Spiel sind sechs weitere Hauptteile für die verschiedenen Playstation-Konsolen sowie mehrere Ableger und Spin-offs erschienen, zuletzt erfolgte am 4. März 2022 der Release von Gran Turismo 7 für PS4 und PS5. Darüber hinaus hat sich im Laufe der Jahre eine Verbindung zur Automobilindustrie entwickelt, die zu verschiedenen Projekten geführt hat: Die GT Academy, die virtuelle Fahrer zu echten Rennfahrern ausbildet, oder die Vision GT, die Konzeptfahrzeuge verschiedener Hersteller präsentiert. Die Gran-Turismo-Reihe hat sich bisher insgesamt über 80 Millionen Mal verkauft und ist damit eine der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten.

Mit dem gleichnamigen Gran Turismo kam im August 2023 zuletzt auch eine Verfilmung der Rennspielreihe von Regisseur Neill Blomkamp mit bekannten Schauspielern wie Orlando Bloom (Der Herr der Ringe) und David Harbour (Stranger Things) in die Kinos.