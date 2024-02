Heute vor... 25 Jahren: Sid Meier's Alpha Centauri

Serie von Maverick

Am 17. Februar 1999 veröffentlichten der Publisher EA und das amerikanische Entwicklerstudio Firaxis Games hierzulande Alpha Centauri für den PC, ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel in der Tradition der erfolgreichen Civilization-Reihe. Der neue Titel entführte uns jedoch in die Zukunft und auf den Planeten Chiron im fernen Alpha-Centauri-System. Dort führten wir im 22. Jahrhundert eine von sieben Splittergruppen an, die sich aus der notgelandeten Besatzung eines ehemaligen Kolonisationsraumschiffs der Erde gebildet hatten. Das Science-Fiction-Setting bot uns die Möglichkeit, eine neue Gesellschaft nach unserer Ideologie aufzubauen und dabei mit den anderen Fraktionen und dem lebendigen Planeten zu interagieren.

Das Spielprinzip war dem großen Vorbild sehr ähnlich: Man baute auf der isometrisch und in funktionaler Optik dargestellten Planetenoberfläche Basen, erkundete die Umgebung, erforschte Technologien, produzierte Einheiten und interagierte mit den anderen Fraktionen durch Diplomatie oder Krieg. Dabei galt es auch, auf die Besonderheiten des Planeten zu achten, wie zum Beispiel den Pilz, der sich auf der Oberfläche von Chiron ausbreitete und sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich brachte. Oder die außerirdischen Lebensformen, die mal friedlich, mal feindlich gesinnt waren. Dazu gab es eine spannende Hintergrundgeschichte, die sich nach und nach durch Texte, Videosequenzen und Sprachausgabe entfaltete und von der wachsenden Bewusstwerdung des Planeten handelte.

Alpha Centauri zeichnete sich durch seine Komplexität und einen hohen Wiederspielwert aus. Dies wurde zum einen durch die Vielfalt der Fraktionen erreicht, die alle ihre eigenen Vor- und Nachteile hatten und sich stark voneinander unterschieden. So gab es beispielsweise die Gaianer, die im Einklang mit dem Planeten leben wollten, die Spartaner, die auf ihre militärische Stärke setzten, oder die Universität, die nach wissenschaftlichem Fortschritt strebte. Zum anderen war es die Möglichkeit, durch die Kombination verschiedener Komponenten wie Waffen, Panzerung oder Spezialfähigkeiten eigene Einheiten zu erstellen. So konnte die eigene Strategie individuell angepasst werden, um auf verschiedene Situationen zu reagieren, die sich aus den Aktionen der anderen KI-Fraktionen ergaben. Außerdem gab es verschiedene Siegbedingungen, wie zum Beispiel den wirtschaftlichen Sieg durch die Beherrschung des globalen Energiemarktes oder die Transzendenz, ein geheimes Projekt zur Weiterentwicklung der Menschheit.

Designer des Spiels war Brian Reynolds, der bereits für Civilization 2 verantwortlich war. Sein Ziel war es, mit Alpha Centauri einen 4X-Titel zu schaffen, der sowohl eine interessante Science-Fiction-Thematik erzählt als auch komplexe Spielmechaniken beinhaltet. Sid Meier, einer der Mitbegründer von Firaxis Games, fungierte als Produzent des Titels und unterstützte Reynolds bei der Entwicklung. Alpha Centauri erhielt aus Marketinggründen den Namenszusatz "Sid Meier's", der sich in der Vergangenheit bereits für das Spieleportfolio von Microprose bewährt hatte.

Die Kritiken in der Spielepresse waren sehr positiv: Sid Meier's Alpha Centauri erhielt hohe Bewertungen und wurde insbesondere für seine komplexe Spielmechanik, die spannende Science-Fiction-Story und den umfangreichen Technologiebaum gelobt. Das Spiel gewann auch mehrere Auszeichnungen als bestes Spiel des Jahres und bestes Strategiespiel des Jahres, kam jedoch von den Verkaufszahlen nicht an das zugänglichere Civilization 2 heran.

Das Add-on Alien Crossfire erschien im Oktober 1999 und fügte dem Spiel sieben neue Fraktionen hinzu, darunter zwei außerirdische Spezies, die Progenitoren. Diese hatten ihre eigenen Ziele und Fähigkeiten und stellten eine neue Herausforderung für die menschlichen Fraktionen dar. Außerdem enthielt das Addon neue Technologien, Gebäude, Einheiten, geheime Projekte und Siegbedingungen.