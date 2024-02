Heute vor... 38 Jahren: The Legend of Zelda von Nintendo

Serie von Maverick

Am 21. Februar 1987 veröffentlichte der Hersteller Nintendo The Legend of Zelda für das Nintendo Entertainment System (Famicom) in Japan. Der von Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka entwickelte Titel verband Action, Abenteuer, Rätsellösen und leichte RPG-Elemente zu einem fantastischen Spielerlebnis, das auch vom gelungenen Soundtrack des Komponisten Koji Kondo profitierte. Im Nachhinein war der Titel der Grundstein für eines der langlebigsten und erfolgreichsten Spiele-Franchise der Spielegeschichte.

In The Legend of Zelda schlüpfte der Spieler in die Rolle des mutigen Helden Link, der die Prinzessin Zelda aus den Fängen des bösen Ganon (nicht zu verwechseln mit unserem gleichnamigen GG-User) retten musste. Die Rahmenhandlung drehte sich um das Triforce, ein göttliches Artefakt unendlicher Macht. Ganon wollte mit diesem die Welt von Hyrule nach seinem Willen formen, weshalb ein Artefakt-Fragment im Besitz von Zelda in acht Teile zerbrochen und in den Weiten der Welt vor dem Antagonisten versteckt wurde.

Im Verlauf des 2D-Abenteuers war es eure Aufgabe, das Triforce wieder zusammenzusetzen und Zelda aus ihrem Gefängnis zu befreien. Dazu musste man die damals riesige Welt (bestehend aus 128 Bildschirmen) von Hyrule erkunden, Rätsel lösen, Gespräche führen, Ausrüstung sammeln, in den Dungeons tückischen Fallen ausweichen und zahlreiche Gegner bekämpfen. The Legend of Zelda war eines der ersten Spiele, das einen Spielstand via Batterie speicherte, so dass die Spieler ihren Fortschritt sichern und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen konnten.

In den japanischen Rezensionen erntete der Titel reihenweise Kritikerlob, die einflussreiche Famitsu beispielsweise vergab eine Wertung von 95 Prozent, und der Titel verkaufte sich über die Zeit blendend. Bis The Legend of Zelda seinen Siegeszug in westlichen Gefilden antreten konnte, dauerte es eine ganze Weile: In den USA erschien es erst im August 1987, in Europa drei Monate später, im November 1987. Der Begeisterung der hiesigen Spielepresse und der Spieler tat dies jedoch keinen Abbruch. Insgesamt wurden weltweit über 6,5 Millionen Exemplare des Titels verkauft, womit The Legend of Zelda zu den erfolgreichsten NES-Spielen überhaupt zählt.

In den folgenden Jahren wurde das Franchise nicht nur mit zahlreichen neuen Serienteilen und Ablegern versorgt, der erste Teil erhielt auch weitere Portierungen und Veröffentlichungen für die Nachfolgekonsolen von Nintendo. Der bisher erfolgreichste Teil der Zelda-Reihe ist The Legend of Zelda - Breath of the Wild für die Nintendo Switch und WiiU aus dem Jahr 2017, der sich insgesamt über 31 Millionen Mal verkaufte. Auch der jüngste Teil, The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom vom Mai 2023 (zum GG-Test+), erzielte weltweit sehr hohe Wertungen und begeisterte erneut die zahlreichen Zelda-Fans, die dem langjährigen Franchise weiterhin die Treue halten. Mittlerweile wurden rund um den Globus mehr als 20 Millionen Einheiten von Tears of the Kingdom abgesetzt, so dass sich die Gesamtverkaufszahlen der Zelda-Serie bis dato auf mehr als 152 Millionen Einheiten belaufen.