Game Pass: Preise werden angehoben und Abo-Stufen umgekrempelt

Wie Microsoft bekannt gibt, ändern sich die Preise beim Spiele-Abo Game Pass – für Neukunden ab dem heutigen 10. Juli 2024, für Bestandskunden ab dem 18. September 2024.

Auch bei der Auswahl an angebotenen Tarifen gibt es Bewegung. So wird die Option "Xbox Game Pass für Konsole" im Verlauf des heutigen Tages eingestellt (Bestandskunden können ihr Abo weiterlaufen lassen, Gutscheine bleiben bis auf Weiteres gültig). Für Konsoleros bleiben also zunächst nur noch zwei Optionen verfügbar: "Core" (Nachfolger von Xbox Live Gold, also nur Multiplayer-Funktion und ein paar monatliche Spiele) und "Ultimate" (alle Features auf PC und Xbox-Konsolen).

In den kommenden Monaten soll dafür noch eine neue Abo-Stufe namens "Standard" dazukommen. Der wichtigste Unterschied bei der neuen Option: Ein Kernmerkmal des Game Pass fehlt, nämlich dass sämtliche Neuerscheinungen der Xbox Game Studios ab Release im Abo enthalten sind. Ebenso haben Abonnenten der neuen "Standard"-Stufe keinen Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, EA Play sowie weitere Features wie die Game-Pass-Quests. Es bleiben also als Vorteile Online-Funktionalität, Rabatte im Microsoft Store und der Rest vom umfangreichen Katalog des Game Pass.

