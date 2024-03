Einige Publisher bezweifeln, dass sich Xbox-Spiele noch lohnen

Xbox X

Es braut sich etwas zusammen hinter den Kulissen der Spieleindustrie. Stimmen, die letztes Jahr noch selten und leise waren und kaum über Gerüchtestatus hinausgingen, werden aktuell immer lauter und sogar prägende Akteure der Branche stoßen vereinzelt in das gleiche Horn, so Chris Dring, Chef des Online-Business-Magazins Gamesindustry.biz. Es geht um die Frage: Lohnt es sich auf lange Sicht noch, für Microsofts Xbox Series X und S Konsolen Spiele zu entwickeln?

Die Diskussion begann im Jahr 2023, als die krassen Lieferengpässe endgültig aus dem Weg geräumt und die Konsolenverkäufe wieder anzogen. Während Sony bei der PS5 mit einem Umsatzplus von 143 bis 376 Prozent je nach Region punkten konnte – was nach einer Beinahe-Null-Verfügbarkeit spektakulärer klingt, als es ist – und selbst Nintendo mit der alternden Switch noch gute Umsatzerfolge feiern konnte, schien Microsoft mit der Xbox Series X|S auf der Strecke zu bleiben. Vor allem auf dem Weltmarkt außerhalb der USA und allem voran in Europa brach der Umsatz zwischen 26 und 52 Prozent ein, je nach Land, wobei Xbox in UK immer besser da stand als in Kontinentaleuropa. Schon länger ist das Verhältnis Sony / Xbox in Mitteleuropa zugunsten der Japaner entschieden, der aktuelle Stand von 80 zu 20 Prozent spricht jedoch eine deutliche Sprache, zumal Xbox nie eine ausreichend große Basis aufbauen konnte.

In einem Podcast von Gamesindustry.biz im Rahmen der diesjährigen GDC verriet nun der gut vernetzte Brancheninsider und Magazinchef Chris Dring, dass immer mehr Publisher und Produktionsfirmen – die er nicht beim Namen nennen möchte – sich immer öfter die Frage stellen würden, ob sich angesichts der immer höheren Produktionskosten für Computer- und Videospiele der Support einer stagnierenden ("flatlining") und teilweise rückläufigen Konsolenplattform über das Jahr 2024 hinaus noch lohne. Der Aufwand, extra Ports von AAA-und AA-Titeln, aber auch Indieproduktionen jeweils für Xbox Series X und S anzufertigen, berge immer höhere finanzielle Risiken, wenn am Ende nicht genug Verkäufe realisiert werden, vor allem wenn sich laut Dring der Markt hauptsächlich auf PC und PS5 abspiele. Zumindest in Europa.

Erschwerend käme hinzu, dass Microsofts Multiplattform-Strategie keinen echten Anreiz für Entwickler böte, die Xbox-Konsolen direkt zu unterstützen. Auch die Tatsache, dass sich Plattform-Exklusivitäten in Zukunft immer weniger rechnen würden, verstärkten den Abwärtstrend. Noch würde laut Dring nicht offen darüber gesprochen, wobei der "Flurfunk auf der GDC" eindeutige Signale senden würde. Die Diskussion dürfte gegen Jahresende nochmal an Fahrt aufnehmen, zumal Microsoft zur "Holiday Season 2024" neue Xbox-Hardware ankündigen möchte. Sonys Pläne für eine PS5 Pro sind ebenfalls in den Startlöchern, so wie Nintendos Switch-Nachfolger, der jedoch nicht vor 2025 angekündigt werden soll.