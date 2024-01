Heute vor... 22 Jahren: Medal of Honor - Allied Assault

Serie von Maverick

Am 22. Januar 2002 veröffentlichte das US-Entwicklerstudio 2015 unter dem Publisher Electronic Arts in den USA mit Medal of Honor - Allied Assault für PC den neusten Egoshooter-Titel der Medal of Honor-Reihe. Der dritte Serien-Teil war die erste Umsetzung, die für PC statt exklusiv für die damaligen aktuellen Spielkonsolen erschien (hierzulande erfolgte die Veröffentlichung des PC-Spiels im Februar 2002, Versionen für MacOs und Linux wurden später nachgereicht).

Die mehrstündige Singleplayer-Kampagne von Medal of Honor - Allied Assault bestand aus sechs größeren Missionen, die uns an verschiedene Kriegsschauplätze in Nordafrika und Europa zur Zeit des Zweiten Weltkrieges führten. Wir schlüpften in die Rolle des United States Army Rangers Lt. Mike Powell, der sowohl in verdeckten Einzelkämpfer-Missionen, als auch in historischen Gefechten eingesetzt wurde.

Medal of Honor - Allied Assault wurde stark vom Film "Der Soldat James Ryan" von Regisseur Steven Spielberg aus dem Jahr 1998 inspiriert, dessen Produktionsfirma auch am Spiel beteiligt war. Mehrere Szenen der Einzelspieler-Kampagne sind dem Film entliehen, wie zum Beispiel die ikonische Szene von der Landung der US-Truppen am Omaha Beach oder der Angriff auf ein MG-Nest. Auch die Musik von Komponist Michael Giacchino erinnerte sehr an den Soundtrack von Altmeister John Williams, was zur dichten Atmosphäre des Titels, der technisch auf der id Engine 3 basierte, beitrug.

Das Spiel war verkaufstechnisch ein kommerzieller Erfolg und wurde überaus positiv von der internationalen Computerspielpresse und den Spielern aufgenommen. Der Titel erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Lob für seine cineastische Inszenierung, seine Grafik, seinen Sound und den Mehrspielermodus. Medal of Honor - Allied Assault gilt heutzutage als Meilenstein unter den Ego-Shootern, der zahlreiche Nachfolger hervorbrachte und andere Militär-Shooter, wie zum Beispiel das spätere Call of Duty, beeinflusst hat.

Mit MoH: Spearhead (2002) und MoH: Breakthrough (2003) erschienen für den Egoshooter-Titel zudem gleich zwei Erweiterungen mit zusätzlichen Einzel- und Mehrspielerinhalten. Spearhead erzählte die Geschichte von Sergeant Jack Barnes, der an der Operation Market Garden, der Ardennenoffensive und der Schlacht um Berlin teilnahm. Das Add-On Breakthrough folgte Sergeant John Baker, der in Nordafrika, Sizilien und Italien kämpfte.

Der amerikanische Entwickler 2015, darunter Designer Vince Zampalla und Jason West, firmierte sich nach dem Release von Medal of Honor - Allied Assault unter Infinity Ward neu und sollte mit dem Start von Call of Duty im Jahr 2003 eine bis heute erfolgreiche und weltbekannte Egoshooter-Reihe etablieren, die den Erfolg der Medal of Honor-Serienteile noch übertrumpfte.