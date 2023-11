Heute vor... 19 Jahren: Half-Life 2

Serie von Maverick

Mit Half-Life 2 veröffentlichte der US-Entwickler Valve am 16.11.2004 für PC den mit Spannung erwarteten Nachfolge-Titel zum 1998er Egoshooter-Meilenstein Half-Life. Wir schlüpften wieder in die Rolle des Antihelden und Physikers, Gordon Freeman, der nach einer jahrelangen Stasis in einer dystopischen Welt erwacht, die von den außerirdischen Combine beherrscht wird. Wir schlossen uns im Rahmen der neuen Story einer Widerstandsbewegung an und mit der Hilfe von alten und neuen Weggefährten, wie Alyx Vance, Barney Calhoun oder dem geheimnisvollen G-Man, bahnten wir uns einen Weg durch die besetzte Stadt 17 und den umliegenden urbanen Gebieten, um letztendlich die Combine zu stoppen.

Das Zukunfts-Setting von Half-Life 2 war mit der von Valve entwickelten Source-Engine grafisch realistisch gestaltet: Die düstere und beklemmende Atmosphäre in den jeweiligen Umgebungen der Stadt 17, die bildlich von riesigen Zitadellen und Überwachungskameras dominiert wurde, war zum Schneiden dicht. Wir erkundeten unter anderen die Kanalisation und die Küste (auch mittels Fahrzeugen), wobei insbesondere das Gefängnis Nova Prospekt oder das horrorhafte Ravenholm vom Design und der Präsentation herausragten.

Das neue und ausgefeilte Physik-System von Half-Life 2 war ein wesentlicher Bestandteil des Gameplays: Es gab diverse Rätsel zu lösen, indem wir Hebel umlegten, Kisten stapelten oder Seile durchtrennten, wir interagierten also auf vielfältige Art und Weise mit der Umgebung. Mit der später im Spiel eingeführten Gravity Gun konnten wir Objekte manipulieren und werfen. Und wir kämpften mit ihr und unseren weiteren Waffen, darunter auch das ikonische Brecheisen, gegen die zahlreichen Gegner, wie den Zombies, Headcrabs oder den Combine-Soldaten, indem wir die Umgebung zu unserem taktischen Vorteil nutzten.

Die lebensecht wirkende Mimik der Charaktere war ein weiterer Aspekt, der Half-Life 2 auszeichnete: Die Gesichter waren detailliert und ausdrucksstark, sie zeigten Emotionen wie Freude, Angst, Trauer oder Wut und bewegten ihre Lippen synchron zum gesprochenen Text. Und sie reagierten auf unsere Aktionen und die Situationen im Spiel. Das verlieh den Haupt-Charakteren wie Alyx Vance, die des Öfteren an unserer Seite war, eine Persönlichkeit und Tiefe, die es so in einem Egoshooter bis dato nicht gab.

Das variantenreiche Gameplay von Half-Life 2 sorgte zudem für die nötige spielerische Abwechslung, die die mehr als 15 Stunden lange Singleplayer-Kampagne spannend hielt. Valve gelang es exzellent, die einzelnen Levels der Kampagne in mehrere Abschnitte zu unterteilen, die neben actionreichen Schießereien und hektischen Verfolgungsjagden immer wieder ruhigere Abschnitte boten. Dort warteten diverse Rätsel und man hatte für Zeit für Erkundungen oder traf auf Verbündete (wie Rebellen oder den Vortigaunts), die einem zeitweise begleiteten.

Die weltweite Resonanz auf den Titel war überwältigend: Half-Life 2 wurde von den Kritikern und Spielern gleichermaßen in den höchsten Tönen gelobt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen verliehen, wie etwa den "Game of the Year Award" von mehreren Gaming-Magazinen und -Webseiten. Half-Life 2 wurde für seine Grafik, seine großartige Physik-Engine, die spannende Story, lebensechte Charaktere und seine Varianz im Gameplay gepriesen. Das Spiel verkaufte sich im Laufe der Zeit über 12 Millionen Mal und war in seinem Genre für viele andere Titel richtungsweisend.

Valve erweiterte die Story von Half-Life 2 später mit den beiden nachgereichten Add-Ons Episode 1 (2006) und Episode 2 (2007), die beide mit ihrer Inszenierung und den neuen Schauplätzen an die Qualität des Hauptspiels anknüpften und so erneut großen Anklang fanden. Die damals angekündigte Episode 3 blieb uns Entwickler Valve allerdings bis heute ebenso schuldig, wie den von vielen Half-Life-Fans herbeigesehnten dritten Teil der Serie. Mit Half-Life - Alyx veröffentlichte der Entwickler Valve einen für speziell für VR-Hardware angepassten 3D-Action-Titel aus dem Half-Life-Universum, der im Jahr 2020 im GamersGlobal-Review qualitativ überzeugen konnte.