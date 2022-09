Half-Life 2: VR-Mod ab sofort als Beta verfügbar // Trailer

PC

Vor mehr als zwei Jahren veröffentlichte Valve den VR-Titel Half-Life Alyx, dessen Spielgeschehen zwischen Half-Life und Half-Life 2 angesiedelt ist und den wir seinerzeit mit der Note 9.5 bewerteten. In Form einer Fan-Mod gibt es nun abermals die Möglichkeit, mittels VR-Brille in das Half-Life-Universum einzutauchen, genauer in Half-Life 2 aus dem Jahr 2004.

Zwar handelt es sich derzeit noch um die öffentliche Beta, dennoch sollt ihr das Spiel bereits von Anfang bis Ende vollständig in der virtuellen Realität durchspielen können. Dass noch nicht alle Features implementiert sind und auch Fehler auftreten können, dürfte vor dem Beta-Hintergrund nicht überraschend sein.

Um die Mod nutzen zu können, benötigt ihr die Steamversion von Half-Life 2 sowie ein VR-Headset, das von Steam VR unterstützt wird (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality). Zu den Eigenschaften der VR-Mod gehören zum Beispiel Roomscale und volle Bewegungssteuerung oder auch Waffeninteraktionen, die als „intuitiv“ und „realistisch“ beschrieben werden. Ferner erwartet euch ein funktionsfähiges HUD, volle Unterstützung für Linkshänder oder ein optionaler Laserpointer.

Die Roadmap auf der Website zum Projekt macht deutlich, dass die Entwickler noch viel vor haben. So sollen auch Episode 1 und 2 VR-tauglich gemacht, die Waffen (weiter) überarbeitet, die Bewegungssteuerung optimiert sowie beispielsweise Assets und Texturen an die heutige Zeit angepasst werden.